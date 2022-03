Češi se Ukrajincům složili na zbraně za stovky milionů. Vojáci z fronty hlásí, když jimi zničí ruské tanky, říká náměstek

Češi mají kromě humanitárních sbírek možnost přispívat Ukrajincům přímo na boj – penězi zaslanými na speciální účet zřízený ukrajinskou ambasádou. Válka s ruským diktátorem Vladimirem Putinem tak má i rozměr crowdfundingu. Svým způsobem to ulehčuje státnímu rozpočtu.

Česká vláda pro Ukrajinu uvolňuje například zbraně za 1,5 miliardy (zbraně za polovinu této částky už na Ukrajinu šly) a chystá pět tisíc měsíčně pro každého válečného uprchlíka (těch je nyní v Česku 270 tisíc, jde tedy o zhruba 1,4 miliardy měsíčně).

Část pomoci bránící se zemi, a vůbec ne malou, na sebe vzalo mnoho Čechů i dobrovolně: na sbírkách se vybralo už ke třem miliardám. Jedna z nich jde přímo na vojenskou pomoc – je to vlastně crowdfunding, jen si místo děkovného balíčku podle výše daru člověk může představit, že zaplatil třeba polovinu protitankové střely.

Ve vyzbrojování Ukrajinců tímto crowdfundingem hraje důležitou roli náměstek ministryně obrany Tomáš Kopečný. V rozhovoru vysvětluje, že zbraně jsou to, co Ukrajinci potřebují nejvíc.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Jakým způsobem mechanismus funguje?

Jaké zbraně Ukrajinci díky této pomoci dostávají?

Jak rychle se k nim dostanou?

Jakou dávají Čechům zpětnou vazbu?

Jakým způsobem tato válečná crowdfundingová kampaň funguje?

V pátek 25. února, den po invazi, jsme se domluvili s ukrajinským velvyslancem, že je možnost tohle udělat. On v sobotu založil bankovní účet pro peníze vybrané na bázi crowdfundingu od lidí v Česku. My jsme s týmem pár kolegů připravili plakáty a grafiku, propagační kampaň, aby se to šířilo mezi lidmi. V neděli jsme měli na kontě dost peněz, aby s nimi už šlo něco udělat, v pondělí byly podepsané smlouvy, v úterý ten materiál vyrazil a večer ho Ukrajinci převzali.

Byli jste na to připravení už dříve?

Připravovali jsme se od prosince, abychom byli schopni Ukrajinu co nejvíc podpořit, i s ohledem na eskalující rétoriku Ruska vůči Ukrajině. Spolupracujeme dlouhodobě, jezdím tam od roku 2015 (Kopečný pracuje na ministerstvu obrany od roku 2013, pozn. red.), oni jezdili sem. Za posledních pět let bylo Česko druhým největším vývozcem vojenského materiálu na Ukrajinu ze všech zemí EU.

Říkáte „my“, myslíte ministerstvo obrany?

Můj tým v rámci ministerstva obrany, tedy lidé ze sekce průmyslové spolupráce. Připravili jsme přehled, co je na skladech českých soukromých firem, začali konzultovat s ukrajinskou armádou, co by vojáci mohli využít – typově jde o zbraně