Premiér Petr Fiala začal plánovat cestu do Ruskem ostřelovaného Kyjeva na konci minulého týdne a už v tu doby oznámil svůj záměr českým zpravodajským službám. Nejistá situace, nepředvídatelnost toho, co se může při cestě vlakem po Ukrajině stát, a nemožnost zajistit bezpečnost vedly zpravodajce k tomu, že Fialovi cestu nedoporučili. Premiér se přesto rozhodl odjet.

„Fiala prostě vzal to nebezpečí na sebe.“ Tajné služby cestu do Kyjeva nedoporučily

„Vy si vážně myslíte, že by mu to služby doporučily a řekly: Petře, to je super nápad