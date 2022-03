Nikdy se nepokládal za válečného fotografa. Teď novinář Berezowski na Ukrajině fotí utrpení lidí i zvířat

Polský dokumentární fotograf, novinář a kulturní antropolog Marek M. Berezowski je na Ukrajině od samého začátku invaze. Zachycuje lidské i zvířecí utrpení, ale když má možnost, pomáhá například také s evakuacemi. „Nemůžeme si jen tak umýt ruce a říkat, že to není náš problém, že jen děláme zprávy,“ říká v rozhovoru s Deníkem N.

S fotografem Markem M. Berezowským jsem se spojila v úterý večer. Tou dobou bylo v Kyjevě už po deváté a on se hned zkraje našeho telefonátu omluvil, že je unavený a že mu možná trochu potrvá, než najde vhodná slova. S rozhovorem souhlasil, protože to vnímá jako součást své novinářské práce. Celé interview se pak neslo v duchu respektu a pokory nejen k lidem a situacím, které zachycuje, ale i k roli novinářů, kteří přinášejí – leckdy i subjektivnější – svědectví z války. Jistou míru subjektivity totiž Berezowski považuje za neoddělitelnou součást své práce.

V rozhovoru se dočtete: jak Berezowski pracuje a kde a proč pomáhá;

jak mu ruští vojáci rozstříleli fotoaparát;

o novinářských kolezích ve válkou zachvácené zemi;

co ho žene dál a v čem vidí naději;

proč je důležité, aby fotožurnalismus dával hlas nejen lidem, ale i zvířatům.

Jak se máte? Jste v bezpečí?

Jsem teď ve svém pokoji, takže je to v pořádku. Zítra mám jeden den volno, za to jsem moc rád. Měl bych si dát pauzu.

Smím se zeptat, kde bydlíte?

Určitě, jsem v hotelu v Kyjevě, s ubytováním mi pomohl kamarád, protože nám polská média náklady na ubytování neplatí.

Zažil jste někdy v minulosti podobně vypjatou a nebezpečnou situaci? Fotil jste už dřív válečný konflikt?

Ještě před válkou jsem byl na Donbasu, ale nebyl jsem tam od úplného začátku, od roku 2014. Pracovat jako fotograf jsem totiž začal o rok později. Je obtížné to srovnávat, protože dnešní situace je mnohem dynamičtější. Možná to bylo trochu podobné v únoru 2015, kdy nebylo zřejmé, co se stane, zda oblast napadnou separatisté s podporou Ruska. První rok jsem se soustředil zejména na Mariupol. Tenkrát se tam střílelo, zabili téměř třicet lidí.

Kdy jste na Ukrajinu přijel?

Cestu jsem zahájil ještě před válkou, ale na Ukrajinu jsem dorazil až druhý den invaze. Původně jsem chtěl překročit hranici už první den, ale v Polsku se říkalo, že