„Dnes mají problém gayové i heterosexuálové.“ Queer Ukrajinci bojují proti Putinovi, ale terčem jsou i pro krajany

LGBT+ lidé na Ukrajině tuší, že v této válce jim jde o víc než většině společnosti. Někteří berou do rukou zbraně, jiní pomáhají krajanům na útěku a vyčkávají, co z jejich mnohaletých snah o zrovnoprávnění zbude. „Měl jsem štěstí, že být gayem pro mě na Ukrajině nikdy nebyl problém. Teď je ale problém být na Ukrajině mužem,“ vysvětluje Anton, gay a aktivista, kterého Deník N potkává během reportážní cesty do západoukrajinského Lvova.