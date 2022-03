Spíš než cílený útok nám hrozil zásah zbloudilé rakety. Zelenskyj to má v hlavě srovnané, říká Fialův poradce po návratu z Kyjeva

Premiéra Petra Fialu doprovázel na návštěvě Kyjeva i jeho poradce pro bezpečnost Tomáš Pojar. Popisuje, že ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského příjezd evropských lídrů potěšil. „Dokáže ocenit, když se někdo dostaví na místo osobně, potěšilo ho to. Nejenže to říkal, ale bylo to na něm vidět,“ říká Pojar v rozhovoru pro Deník N. Cesta podle něj byla z bezpečnostního hlediska „velmi seriózně“ zajištěná a hrozilo spíš náhodné nebezpečí než cílený útok. „Pravděpodobnost ale byla velmi malá,“ dodává premiérův poradce.