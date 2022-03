Zapálení radioaktivního lesa u Černobylu, poškození skladu paliva, to jsou psychologické hry, říká jaderná inženýrka

„Cílem jaderného útoku je absolutní destrukce. Rozšíření radiace do vzdálených oblastí je ‚jen‘ vedlejší produkt, doprovodný jev,“ říká jaderná inženýrka Lenka Frýbortová. Expertka na jaderné reaktory z Českého vysokého učení technického (ČVUT) v rozhovoru s Deníkem N popisuje, jak robustní je ochrana v Záporožské jaderné elektrárně a v jak komplikované situaci je tamní obsluha. Přemýšlí také o budoucnosti jaderné energetiky a o síle strachu a paniky.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jaké jsou tři hlavní účinky jaderné zbraně.

Kam dosáhne radiace.

Kdy nemá cenu běžet do krytu.

Co je to radioaktivní les.

Proč si můžeme Černobyl škrtnout ze seznamu strašáků.

Čím to, že moderní reaktory nevybuchují.

Jak se změní postoj Evropanů k jádru.

Když šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová viděla předminulý čtvrtek nad ránem snímky z okolí Záporožské jaderné elektrárny a zprávy, že elektrárna hoří a Rusové na ni střílejí, zhroutil se jí svět, jak sama říká. Na jaderné elektrárny se přece neútočí. Naštěstí se ukázalo, že katastrofa se – zatím – nekoná, zařízení je snad do této chvíle v rámci možností v pořádku, ale tak jako předtím Černobyl ho obsadili Putinovi vojáci. Jste expertka na jaderné reaktory – jak tu situaci vnímáte?

Všichni jsme z toho asi byli úplně vedle. Když jsme dosud přemýšleli nad tím, co všechno by se na jaderných elektrárnách mohlo stát, zvažovali jsme různé scénáře: selhání technologie, poruchy zařízení, lidské chyby nebo možné přírodní katastrofy. U všech scénářů se vyhodnocuje, s jakou pravděpodobností mohou nastat, ale také jak jim předcházet a zmírňovat jejich dopady.

Ale i když se po 11. září bral do úvah i teroristický útok, nikoho z nás asi nenapadlo, že by se jaderná elektrárna stala přímou součástí bojů. V Evropě! To odporuje zdravému rozumu.

Z historie lidstva víme, že se „zdravým rozumem“ se tak úplně počítat nedá…

Ano. Možná jsme si to nechtěli připustit. Už „jen“ to, že na území Evropy bude otevřený vojenský konflikt, nám připadalo nereálné. A že někdo bude útočit na civilní cíle, na humanitární koridory a na jaderné elektrárny? To je prostě mimo všechny hranice. Každopádně je ale potřeba říct, že moderní elektrárny vydrží opravdu hodně. A Záporožská k nim patří.

Bombardováním elektrárny Rusové ublíží i sobě

Ale přesto, když už víme, že Putinovi vojáci porušují ženevské konvence a chřestí zbraněmi i v bezprostřední blízkosti jaderné elektrárny, máte obavy?

Znepokojuje mě to. Dovedu si představit, že se elektrárna stane vojenským strategickým cílem, třeba s ohledem na omezení dodávek elektrické energie. Ale uvažovat o ní jako o zbrani? Nedává mi to smysl. I kdyby se nakonec opravdu rozhodli elektrárnu bombardovat