Dva důvody, proč Kreml může chtít vyprovokovat NATO k reakci podle článku 5. A dva proč vůbec ne

Ruské řízené střely dopadly před pár dny tak blízko polského území, že Poláci mohli na noční obloze pozorovat jejich exploze. Otázka „a co by se stalo, kdyby je zabili“ zase provázela cestu tří premiérů členských zemí NATO do Kyjeva. Může nastat chvíle, kdy NATO spustí klíčový prvek své společné obrany, známý „článek 5“? A pokud ano, co se stane pak?