„Technická památka, ale funkční!“ Prošli jsme jedním z největších pražských krytů, jak vypadá uvnitř?

Invaze ruské armády na Ukrajinu včetně útoku na jadernou elektrárnu nebo slov o atomových zbraních vyvolává obavy i v Česku. Množí se dotazy ohledně možných úkrytů v době války. Hasiči i další odborníci ale vyzývají ke klidu. Jedním z nejrozsáhlejších bunkrů v hlavním městě je Folimanka. Jde o největší podzemní stavbu na území Prahy 2. Čas strávený v krytu není úplně příjemný. „Není to o komfortu, je to o přežití,“ říká Jan Mikeš z krizového řízení druhé městské části.

Zavřít troje mohutné dveře, zabednit větrací otvory a člověk je oddělený od zbytku světa. Než se ale před návštěvníkem otevře spletitý labyrint tunelů a ponurých zákoutí, musí ujít asi 50 metrů dlouhou chodbou. Teprve pak se dostává pod zem.

„Tady se to zavře a je to. Vstoupili jsme do krytu, který má nějakých 1300 metrů plochy. Jsou to opravdu jenom tunely, téměř žádné hranaté místnosti. A slouží tedy k ukrytí obyvatelstva před bombardováním a chemickým nebo radiačním útokem,“ popisuje Mikeš.

Vejít sem je možné jedním hlavním vchodem z ulice Pod Karlovem, pak jsou tu ještě