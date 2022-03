Buď tělocvična v Praze 12, nebo lepší ubytování v regionech. Rakušan popisuje plány na přerozdělování uprchlíků

Vláda se s hejtmany shodla na přerozdělování uprchlíků z nejvytíženějších krajů. Stát by měl také za ubytování lidí prchajících z Ukrajiny platit 200 až 250 korun denně podle typu bydlení, třetinou by k tomu měly přispět kraje. Princip přerozdělování i vizi, co se bude s uprchlíky dít dál, popisuje v rozhovoru ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).