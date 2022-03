Jak by se kníže Myškin cítil v současném Rusku? Jako Idiot

S minimálními prostředky Idiot předkládá maximální filmový zážitek. Je to velmi současně a energicky natočený film, který má už teď šanci se zařadit mezi to nejlepší, co letos v domácí kinematografii vzniklo. A film o to pozoruhodnější, že jde o debut. Jeho autorkou je uznávaná divadelní režisérka a dlouholetá ředitelka činohry ND Daniela Špinar. Pro ni je nový projekt přelomový hned v několika směrech. Jde o její vůbec první celovečerní film, první projekt po covidu a také první projekt poté, co v listopadu loňského roku prošla coming outem v rámci tranzice. Její nová identita ostatně na novinářské projekci filmu budila zmatek u starší generace novinářů, která ji zmateně nazývala „režisérou“.

Práce na Idiotovi byla pro Danielu Špinar srdeční záležitostí. Dostojevského označuje za svého nejoblíbenějšího autora vůbec. „Je to nejlepší světový dramatik, i když nenapsal jedinou hru,“ říká Špinar, která absolvovala DAMU bratry Karamazovými. Idiota pro divadelní uvedení připravovala téměř tři roky, poznamenané neustálým odkládáním a přerušováním zkoušení kvůli covidové pandemii. Proto se nakonec se svým týmem rozhodla natočit svou inscenaci Idiota jako film. Ten vznikl za pouhých pět natáčecích dní v prostorách Stavovského divadla. Natáčelo se loni v květnu na jevišti, v hledišti, v zákulisí i v prezidentském salonku.

Umět pojmenovat zlo

Načasování premiéry není ideální, film má ale zároveň i podle tvůrců k současnému dění v Rusku a na Ukrajině mnoho co říct. „Aby člověk pochopil, co se dnes děje na Ukrajině, musí