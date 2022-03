Více než polovina zhruba ze čtvrt milionu ukrajinských uprchlíků v Česku jsou děti, řada z nich je předškolního věku. Ve školkách se na ně vztahují stejné podmínky jako na české děti: k přihlášce musí přiložit potvrzení od pediatra a doložit očkování podle českého očkovacího kalendáře. Řada ukrajinských předškoláků to však nesplňuje.

Tisíce ukrajinských dětí se nemohou dostat do českých školek. Nemají očkování ani pediatry

V úterý dopoledne přichází do čekárny pediatra v centru Brna rodina z Ukrajiny. Babička, matka a asi čtyřletá dcerka.

„Potřebujeme vyplnit přihlášku do školky,“ říká matka Olena zdravotní sestře. Ta se jí snaží vysvětlit, že potřebuje také očkovací průkaz dítěte, které vidí poprvé v životě. Rodina namítá, že ten s sebou nevzali, protože utíkali narychlo před ruskými raketami. V Brně jsou jen pár dní, a protože matka chce co nejdříve pracovat, snaží se umístit dcerku do nejbližší školky. Pro zdravotní potvrzení přišla k pediatrovi, který sídlí o pár ulic vedle.

„Můžu napsat přes Viber našemu lékaři o kopii očkovacího průkazu. Nevíme ale, jestli jeho ordinace ještě stojí,“ říká nakonec matka. Sestra souhlasí s tím, že