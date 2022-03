Z cynika Putina se stal blázen. Donutil mne přát si jeho smrt, říká ruský satirik Šenderovič

Klidně se zabíjejte, my budeme znepokojeni. Tak se podle slavného ruského satirika, dramatika a scenáristy Viktora Šenderoviče choval Západ k Rusku, zatímco to se zjevně připravovalo vést proti Západu válku. Nechali jste se zkorumpovat a nevšimli si, že tančíte s banditou a vrahem, vzkazuje Šenderovič.

Viktora Šenderoviče vyhodili z domova. Kdyby z Ruska neodjel, nejspíš by skončil v nějaké z mnoha ruských trestaneckých kolonií. A to by byla škoda. Jen málokdo dokáže s takovým vtipem a nadhledem pohlížet na dnešní Rusko jako on. Má to v popisu práce. Je satirik, dramatik, básník, scenárista, politický glosátor a komentátor. A navíc je teď v Praze, kde Divadlo pod Palmovkou podle jeho scénáře natočilo film Vidět Salisbury.

Na co jsme se mj. ptali: Proč Rusové věří, že bojují s fašismem?

Je ruský prezident chladnokrevný mocnář, nebo šílenec?

Co bude po Putinovi?

Jak byste charakterizoval pocit, který Rusové nyní sami ze sebe mají? Jsou na sebe pyšní? Stydí se? Bojí se?

Převládajícím pohledem na sebe sama je tento: Jsme zvláštní. Jsme silní. Jsme velcí. Jsme Třetí Řím. Tohle přesvědčení je v Rusku neobyčejně zakořeněno na genetické úrovni. Málokdo vidí, že teď už nejsme silní, a brzy nebudeme ani velcí. Brzy.

Tak brzy, že se toho vy i já dožijeme?

Možná. A silní my Rusové už nebudeme nikdy. Možná teď dokážeme umlátit raketami všechno živé v Kyjevě, ale to moc není projev síly.

A co to tedy je?

Šílený umírající drak kolem sebe ještě na poslední chvíli mlátí pařáty a ocasem. Bije kolem sebe a chcípá. Ale poteče ještě hodně krve, než zdechne. Takhle se silný nechová.

Většina Rusů ale, zdá se, nechápe, co se děje. Věří, že jejich vůdce je vede k vítězství nad fašismem…

Pochopí, co se děje, až v Rusku přestanou létat všechna letadla, přestanou fungovat všechny stroje, počítače… Konec. Jste hrdí Rusové? Jděte si vykopat bramboru.

Možná půjdou. Rusové prý vydrží více strádání než Evropané. Tak třeba se kvůli boji za mír uchýlí i k bramborám…

Víte, vykopat si bramboru je možné. Problém je ale v tom, že