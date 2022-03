Západ se chová, jako by tady byli jiní lidé. Přijde mi to nekřesťanské, fašisti tu zabíjejí děti, říká lékař z Charkova

V rozhovoru pro Deník N doktor Komarovskyj popisuje situaci v bombardovaném Charkově, výhrůžky, které mu chodí z Ruska, i frustraci nad tím, že Západ odmítá Ukrajině pomoci vyhlášením bezletové zóny. „Můžu vyprávět, jak včera v jednom konkrétním městě jela žena s malým dítětem pro lékařskou pomoc, najely autem na minu a oba zemřely. A co dál? Takových dětí ještě budou desítky, možná stovky. A my budeme vyjadřovat lítost,“ říká.

Vaše rady, jak pomoci dětem od bolesti břicha či při klubání zubů, už roky čtou a sledují miliony lidí na Ukrajině i v Rusku. V poslední době ale zveřejňujete spíše preventivní návody, jak se chránit při výbuchu jaderné elektrárny nebo proti chemickém útoku. Jak se v posledních týdnech změnil váš život?

Možná se budete divit, ale můj život se moc nezměnil. Vždy jsem radil rodičům a tím se zabývám i teď. Druhá věc je, že teď musím odpovídat na úplně jiné otázky. Třeba mi přijde fotografie, na které je klasická angína, a ptají se, jak dítěti pomoci bez antibiotik. To je jako v první světové válce. Nebo vysvětluju, jak dítě nakrmit, když maminka nemá mléko a není možné koupit umělé. Takové problémy je tedy třeba řešit. No a potom, viděl jste, co se dělo v pondělí v Charkově?

Viděl.

Jedna z raket dopadla sto metrů od vchodu do mé kliniky. Nezůstalo tam