Přijdou z Moskvy dolary? Vysvětlujeme, co by bankrot znamenal pro Rusko i svět

Rusko po téměř čtvrtstoletí možná znovu nebude schopné splácet své dluhy. Peníze sice má, významnou část z nich ale nemůže kvůli západním sankcím využít. Kreml musí ve středu v dolarech splatit relativně nízkou částku 117 milionů dolarů. Už dopředu avizoval, že by peníze místo americké měny mohl odeslat v rublech nebo v čínských jüanech. To by ale znamenalo platební neschopnost. Další dluhy se přitom začínají hromadit.