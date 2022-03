Z čeho se skládá cena benzinu a nafty? Berou si pumpaři přehnané marže? Rozebíráme drahé pohonné hmoty

Kdo v posledních dnech zamířil na čerpací stanici nabízející levnější palivo, musel se obrnit trpělivostí. Zákazníci tam stáli dlouhé fronty ve snaze natankovat si do nádrže nebo i do kanystrů pohonné hmoty ještě předtím, než benzin a nafta dále zdraží.

Příčina vysokých cen je jasná – válka na Ukrajině. Rusko dodávky ropy do Evropy nepřerušilo. Na trzích ale panuje strach z toho, že Rusové nakonec kohouty přece jen zavřou nebo že Evropská unie své sankce rozšíří také na ruskou ropu. Právě to žene ceny vzhůru.

Některé evropské státy proto využívají cenovou regulaci pohonných hmot. Maďarsko už v půlce listopadu stanovilo strop na ceny benzinu a nafty, který v únoru prodloužilo o další tři měsíce. Polsko od ledna na půl roku snížilo spotřební daň i DPH, která klesla z třiadvaceti na osm procent. Francie pak bude od dubna po čtyři měsíce ceny dotovat. Na každém litru benzinu či nafty by měl francouzský motorista ušetřit patnáct eurocentů (3,7 koruny), které za něj uhradí stát.

Česká vláda žádné podobné opatření nechystá. Představila ale trojici jiných úlev. Firmám se má zrušit silniční daň, která se jednou ročně hradí za všechna firemní vozidla do dvanácti tun. Vedle toho by mělo skončit také povinné přimíchávání biosložek do pohonných hmot, což má ceny benzinu a nafty podle názoru premiéra Petra Fialy snížit. A k tomu se ještě počítá s kontrolami marží čerpacích stanic, které mají odhalit případné umělé navyšování cen. První dvě opatření vyžadují novelizaci zákonů, s tím třetím už se začalo.

Od pondělí musí pumpaři ministerstvu financí každý den hlásit průměrné prodejní ceny benzinu a nafty. Úřad je následně porovnává s vývojem velkoobchodních cen na komoditní burze v Rotterdamu. Ceny analyzuje i zpětně. Zkoumá, za kolik se tankovalo od 15. února, tedy před začátkem války.

„Předpokládáme, že první výsledky budeme mít v horizontu jednoho týdne. Pak budeme schopni rozhodnout, zda tržní situace umožňuje zásah státu formou cenové regulace stanovující maximální výši marží,“ napsala Deníku N mluvčí ministerstva financí Anna Vasko.

Podle zákona může stát ceny vybraných prodejců usměrňovat mimo jiné tím, že stanoví maximální rozsah možného zdražení ve stanoveném čase nebo závazný postup při cenotvorbě včetně zahrnutí přiměřeného zisku. Taková ustanovení lze vztáhnout právě na marže čerpacích stanic.

Za co se platí při tankování

Cena nafty a benzinu se skládá z