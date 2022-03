Česko má v EU pověst ignorantské země, může si ji díky Fialově cestě napravit, říká odborník na mezinárodní vztahy

Premiér Petr Fiala (ODS) se dnes spolu se svým polským a slovinským protějškem nečekaně vydal do válkou sužovaného Kyjeva, aby se na místě setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle Víta Hlouška z Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity jde o významnou událost. „Snažili jsme se mít něco, čemu Angličané říkají ‚keep a low profile‘. Tedy nebýt moc vidět a do ničeho nezasahovat. Z pohledu třiceti let české zahraniční politiky je dnešní cesta bezprecedentní,“ říká Hloušek v rozhovoru.