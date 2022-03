Pointa N: Vlak veze Fialu a další premiéry do Kyjeva a ruská policie odvezla novinářku z vysílání

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Wirnitzer.



Premiéři na Ukrajině



Návštěva premiérů Petra Fialy (Česko), Mateusze Morawieckého (Polsko) a Janeze Janši (Slovinsko) v Kyjevě, frontovém městě čelícím ruskému útoku, je velká věc.

Politici přijeli vyjádřit podporu Ukrajině, která se už dvacátý den odhodlaně brání. Její prezident Volodymyr Zelenskyj by asi řekl, že nepotřebuje slova podpory, potřebuje munici, ale možná právě osobní dojem z bombardované třímilionové metropole, která se mění v město duchů i pevnost zároveň, premiéry k větší podpoře Ukrajiny přiměje.

Ostatně už zítra se koná jednání ministrů obrany NATO, kde budou i ministři Finska, Švédska, Gruzie… a Ukrajiny.

Trojice konzervativních premiérů na cestě patrně získá i politické body – a nejsou to politici bez protivníků: polská politika stran interrupcí je kritizovaná ze všech stran, Janša je zase dobrý přítel Viktora Orbána a předloni neváhal za vítěze amerických prezidentských voleb označit Donalda Trumpa v rozporu s… no, asi tak se vším.

Je to pravda – ale zároveň to je trochu mírová optika. Pokud vlaková diplomacie povede k větší pomoci Ukrajině, bude to jen dobře.

Svoboda projevu bez svobody po projevu

Zapamatujme si jméno Marina Ovsjannikovová: novinářka z ukrajinsko-ruského manželství, až do včerejška zaměstnankyně stanice Pěrvyj Kanal, pilíře ruské televizní propagandy.

Marina rozvinula v přímém přenosu