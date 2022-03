Řekni, kde ti muži jsou…Ve zbrani, v krytech, ve frontách na jídlo, v domobraně

Alexej Bodňa (47)

Alexeje vyhnali Rusové na útěk už podruhé. Tento vývojář IT si poprvé ve spěchu balil zavazadla před sedmi lety, když ruští vojáci nakráčeli do jeho rodného Luhansku. „Tehdy nám nezbylo než vydat se na cestu jen s tím, co jsme pobrali do ruky. Nechtěl jsem dál žít pod okupanty. Opustili jsme dům, rodiče i přátele. Přestěhovali jsme se do Kyjeva, kde se nám podařilo vybudovat nový život, sehnat práci, provdat dceru, najít kamarády,“ vzpomíná.

Pak přišel únor 2022 a zděšení: „Ne, opravdu jsme nevěřili, že by se to mohlo opakovat.“

Přesto když 24. února 2022 ruská vojska překročila ukrajinské hranice, Alexej okamžitě věděl, která uhodila. „Hned první den války ostřelovali nejen Kyjev, ale i další ukrajinská města, všichni jsme se probudili do výbuchů, já v Kyjevě i můj bratr v Charkově,“ popisuje. A hned věděl také to, že musí znovu utéct – tentokrát se však musel postarat i o dvouletého vnuka a čtyřiadvacetiletou dceru ve vysokém stupni těhotenství.

Naštěstí dcera stihla včas dojet do porodnice v západní části Ukrajiny, kde před pár dny porodila zdravou holčičku. Svět Alexeje a jeho ženy Julie se však znovu smrsknul jen na to, co dokázali pobrat do ruky. Auto neměli. Pěšky došli do vesnice za městem, kde se jim podařilo nasednout na autobus. Na cestě, která by za jiných okolností trvala pár hodin, strávili v zácpách a na kontrolních stanovištích tři dny. Střechu nad hlavou našli v západní Ivano-Frankivské oblasti, kde se o něj a ženu postarali dobří cizí lidé.

Alexej kdysi absolvoval vojenský výcvik, a pokud ho armáda povolá, nebude prý váhat ani minutu. Do té doby