Filozof Petříček: To ne oni, ale my jsme ve válce

Jak prožíváš válku na Ukrajině? Hltáš zprávy? Působí ti válka úzkosti? Bereš události fatalisticky?

Tak vzhledem ke svému věku už úzkostmi netrpím…

To je dobrá zpráva.

Ale zas je fakt, že si je někdy sám přivodím. Sebral jsem totiž zbytky své ruštiny a díval se asi dvakrát na oficiální ruskou televizi. Musím říct, že jsem byl zděšený, tedy i tím, že to, co jsem viděl, nesplnilo moje očekávání – bylo to ještě horší… V tom případě už ani nemohu říkat, že bych se bál. Můj problém je, že to, co jsem viděl a co jsem cítil, bylo mimo měřítka mých emocí, podle mě lidských emocí, jestli to takhle můžu říct.

Nedávno jsi vydal knihu Filosofie en noir. Zabýváš se v ní nemožností hovořit o holokaustu, jeho nevyslovitelností a sleduješ, jak si filozofie snažila ve světle této nevyslovitelnosti nově porozumět. Co s pojmy, které jsou natolik zásadní zkušenosti veskrze nepřiměřené? Nemíním srovnávat válku na Ukrajině s holokaustem, ale nevyslovitelnost se mi jeví jako dobrá kategorie i pro dnešek. Ocitli jsme se v situaci, o níž nelze mlčet, ale o níž lze stěží hovořit. Chceme podpořit Ukrajinu, ale nechceme, aby se válka rozlila po celém světě. Jsme bezmocní a výrazem této bezmoci je, že komunikujeme ve frázích a symbolech. Tím vyjadřujeme solidaritu, což je důležité, ale k věci samé tím neřekneme nic. Nebo ano?

Podle mě je to ještě o něco horší. Tady už nelze hovořit ani o nevyslovitelnosti. Je to hrůza, o níž se mluvit musí. A že pro to nemáme kategorie, to je pravda. Nemůžeme říct: Putin je šílenec, protože to je málo. Ocitáme se nikoli u nevyslovitelného, spíše bych řekl, že zakoušíme naši neschopnost vyjádřit situaci, dobře ji popsat. Z toho pramení bezmoc. My to prostě neumíme. Jde o neschopnost, ne nevyslovitelnost. Ale my se o tom musíme naučit mluvit, jinak to nevyřešíme. Naučit se o tom smysluplně mluvit je základní výzva.

Ještě jeden pojem z tvé knihy mi přijde přiléhavý – je to traumatická temporalita, traumatické zakoušení času. Během pandemie jsme zažili, co to znamená žít bez budoucnosti. Budoucnost byla natolik nejistá, že jsme se stali vězni okamžiku, a ač nám mnozí koučové chtějí nakecat, že to je cíl veškeré duchovnosti, soudě podle statistik duševních onemocnění o tom lze s úspěchem pochybovat. Nyní zažíváme ještě radikálnější zpochybnění budoucnosti. Jaderná válka by mohla znamenat konec všeho. Lze i takto číst to, co označuješ pojmem traumatická temporalita?

Ano, ale pro mě je důležité, že jsme skutečně