Hľadá sa nová ikona nábrežia Dunaja. JTRE vyhlasuje súťaž na umelecké dielo v Eurovea 2

Podobu vizuálneho umeleckého diela hľadá JTRE vo verejnej súťaži, ktorú vyhlasuje pre umelcov zo Slovenska a Česka. Víťazný návrh by mal byť odhalený pred vstupom do rozšírenej časti nákupného centra do roka, keď bude výstavba ukončená.

„Dielo by malo reflektovať charakter novovznikajúcej štvrte Eurovea City, jej polohu a prepojenie s Dunajom. Veríme, že sa stane novým vyhľadávaným symbolom moderného centra mesta aj celej Bratislavy,“ vysvetľuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. Dodáva, že dielo musí splniť technické a materiálové požiadavky na umiestnenie v rámci projektu v exteriéri, pričom nemá ísť o nedotknuteľný objekt, ale vítaná je interaktivita, pohyblivé prvky či spojenie s digitálnym umením alebo svetelným dizajnom.

Umelci sa budú môcť do súťaže prihlásiť do začiatku apríla tohto roka a na poslanie návrhov budú mať dva mesiace. Následne počas júna vyhodnotí súťažné návrhy, ktoré splnia všetky podmienky, päťčlenná porota na základe kritérií ako originalita, kreativita, výtvarná a technická úroveň riešenia návrhu, vhodnosť začlenenia diela do určeného priestoru, ale aj voľba materiálov, ich súlad s okolitým prostredím, splnenie technických obmedzení a realizovateľnosť v rámci zadaných finančných limitov. Víťazný návrh musí autor zrealizovať do konca februára budúceho roka.

„Z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby bolo kvalitné súčasné umenie prirodzenou súčasťou verejného priestoru mesta. Dobre premyslený umelecký zásah vie zásadne ovplyvniť nielen vizualitu, ale aj funkciu a kvalitu daného priestoru a stať sa tak prirodzenou súčasťou našich mestských prechádzok. Už teraz sa veľmi teším na umelecké návrhy pre novovzniknuté námestie, ako aj na víťazný objekt či inštaláciu, ktorá má potenciál stať sa novým symbolom Dunajského nábrežia,“ hovorí členka poroty a odborná konzultantka súťaže Zuzana Pacáková, kurátorka a umelecká riaditeľka festivalu Biela noc.

„Každé úsilie vniesť súčasný vizuálny jazyk do verejného priestoru, osobitne ak je zadávateľ privátna spoločnosť, je nesmierne potrebné a prospešné pre celú spoločnosť. Verím, že česká a slovenská umelecká obec ocení túto iniciatívu a to prinesie vo výsledku kvalitný výtvarný výstup,“ myslí si člen poroty, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave, kurátor a kritik súčasného umenia Vladimír Beskid. Porotu dopĺňajú český maliar a intermediálny umelec Jiří David a dvaja zástupcovia zadávateľa.

„Víťaz získa odmenu 10-tisíc eur a 280-tisíc eur na vyhotovenie a realizáciu diela so všetkými súvisiacimi nákladmi a licenciami. Druhé miesto bude ohodnotené sumou 3 000 eur a tretie sumou 2 000 eur,“ dodáva Ľuboš Kaštan, projektový manažér Eurovea 2 a člen poroty.

Štatút a podmienky Verejnej súťaže o návrh a realizáciu vizuálneho umeleckého diela vo verejnom priestore v projekte Eurovea 2 v Bratislave sú uverejnené na internetovej stránke JTRE.

Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty, pričom ako jediný developer buduje celé mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Klingerka, Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19 či Landererova 12, nákupné centrum EPERIA v Prešove a nábrežná štvrť Eurovea City s prvým mrakodrapom na Slovensku. V Londýne realizuje svoj prvý projekt Triptych Bankside a v najslávnejšom francúzskom vinárskom regióne Bordeaux dokončila nové vinárstvo Le Dôme podľa návrhu renomovaného britského architektonického štúdia Foster + Partners.

