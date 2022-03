Studio N: Rusko bez internetu

Od Ruska se po rozpoutání války na Ukrajině odvrací většina světa. Rusové ale nežijí jen v ideologické nebo ekonomické izolaci – jsou odstřiženi i informačně. Putinův režim v zemi vypnul Facebook a Twitter, omezil Instagram, lidé se nedostanou na stránky některých relevantních zahraničních médií a ta domací se ruší pro nepohodlnost. A očekává se další krok: odpojení Ruska od globálního internetu. Co by to znamenalo? Hostem Studia N je vědecký redaktor Petr Koubský.