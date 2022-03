Vzniknou „UA pointy“ pro běžence. V ordinacích praktiků a pediatrů by mohli asistovat i ukrajinští lékaři

Ke zdravotnímu pojištění se v Česku zapsalo už zhruba 160 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, z toho kolem 70 tisíc dětí. Hned po registraci mají přístup k běžné péči, stejně jako ostatní pojištěnci. V některých regionech ale už dříve chyběly kapacity, například pokud jde o pediatry. K nim by přitom měly přijít desetitisíce nových pacientů. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje novou síť ordinací ve velkých nemocnicích.

„Pediatrů, kteří budou ochotni ty děti registrovat, nebude mnoho. Kapacitně je u nás pediatrie přetížená už dlouho. My teď na ministerstvu pracujeme na vytvoření další linie, respektive sítě primární péče, snad se to rozběhne v příštích týdnech. Ta bude indikovaná primárně – ne tedy výhradně, ale primárně – ukrajinským běžencům. Přímo v nemocnicích se budeme snažit poskytnout péči, kterou by jinak náš systém tak, jak je nyní nastavený, nezvládl,“ popsal Deníku N náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, který má na starost mimo jiné právě zdravotní péči týkající se ukrajinských běženců.

Ordinace, kde by byli pediatři a praktikové, vzniknou nejprve ve fakultních nemocnicích‚ které spadají přímo pod ministerstvo zdravotnictví. Jejich výhodou je mimo jiné i to, že bývají snadno dostupné hromadnou dopravou, což může být pro řadu běženců klíčové.

UA pointy v nemocnicích

„Ministerstvo zdravotnictví zřizuje tzv. UA pointy, nízkoprahové ambulance zajišťující zdravotní péči pro ukrajinské uprchlíky. UA pointy budou z rozhodnutí ministra zdravotnictví zřízeny při všech přímo řízených fakultních nemocnicích. Smyslem zřízení těchto nízkoprahových ambulancí je zajištění plynulého procesu poskytování zdravotních služeb osobám z Ukrajiny, které nebude schopna absorbovat síť poskytovatelů primární péče,“ oznámilo ministerstvo v tiskové zprávě.

Podle resortu bude na těchto místech v případě zájmu dostupná i gynekologicko-porodnická ambulance a tlumočnické služby.

„Budeme to směrovat primárně tam, kde jsou ti lidé, to znamená Praha, Brno, Ostrava, velká města. Domnívám se, že většina těch lidí stejně nakonec skončí ve