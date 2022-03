Částečný součet: proč se ocelárny, ale jen ty zastaralé, staly klíčovým dodavatelem pro výrobce nejmodernějších čipů a co s tím udělala válka

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet bude o Willendorfské venuši, biopalivech, novém pohledu na složení zemského jádra a také, jaká pomoc, o méně diskutovaných důsledcích ruské agrese na Ukrajině.