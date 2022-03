Pointa N: Zatímco vyjednavači mluví o pokroku, v Mariupolu zemřela těhotná žena

Hlavní události dne vybral a okomentoval Štěpán Vojtěch.

Posun v jednání mezi Ruskem a Ukrajinou

Zatímco ruská ofenziva na Ukrajině vázne – Rusům se daří na některých místech postupovat pomalu a s velkými ztrátami –, z jednání mezi oběma stranami v posledních dnech vykrystalizovaly první náznaky naděje na příměří.

Představitelé obou stran začali mluvit o pokroku – podle poradce ukrajinského prezidenta Mychajla Podoljaka Rusko nyní chápe, že Ukrajina „v zásadě neustoupí z žádných pozic“, a Moskva „už začíná konstruktivně mluvit“. Výsledků by podle Ukrajiny vyjednavači mohli dosáhnout v řádu dnů. I podle ruské strany může vyjednávání přerůst v nejbližších dnech ve společné stanovisko.

Co od těchto nadějeplných vyjádření čekat a co se oproti předchozím neúspěšným jednáním změnilo? Především stále není jasné, co přesně vyjednavači oním „pokrokem“ míní, mnoho podrobností k probíhajícím rozhovorům nesdělují.

Podle Podoljaka se už čtvrté kolo vyjednávání zaměřuje na příměří, bezpečnostní záruky a okamžité stažení ruských jednotek. Ačkoliv si prý Rusko „uvědomuje nesmyslnost svých agresivních činů, stále má klamnou představu, že devatenáct dní násilí vůči pokojným ukrajinským městům je ta pravá strategie“.

Že ale invaze nepokračuje podle plánu, a že zejména ruské kapacity pro vedení útoku nejsou bezbřehé, dokládají i poslední informace o snaze země nasadit do bojů až 16 tisíc syrských žoldnéřů či ruská žádost o vojenskou pomoc od Číny. „Obrázek vítězící ruské armády, které se všechno daří podle plánu, by vypadal jinak,“ píše v analýze současné situace kolega Jan Wirnitzer.

Problémy při snaze o ovládnutí Ukrajiny by snad mohly Rusko přimět k větší ochotě na byť dočasné příměří přistoupit, cesta pro Putinův režim, jak z jím vyvolané situace alespoň částečně ustoupit, by přitom v žádném případě nebyla přímočará.

Jednání mají pokračovat v úterý, palba ruských vojáků na území suverénní Ukrajiny mezitím pokračuje.

Zbytečné oběti

Katastrofa vyvolaná Ruskem se dnes zhmotnila v jednom viditelném příběhu – v přístavním městě Mariupol obléhaném ruskými vojáky zemřela těhotná žena, která před několika dny utrpěla zranění po ruském útoku na tamní porodnici. Snímek, jak ji záchranáři odnášejí zraněnou na nosítkách, zveřejnila světová média i Deník N. Dnes její smrt potvrdili lékaři s tím, že žena byla v devátém měsíci těhotenství a těsně před porodem.

Rusové v rozporu s dostupnými informacemi tvrdí, že na civilisty neútočí, počet obětí války ale nadále roste. Podle OSN zemřelo od začátku invaze nejméně 636 civilistů, byť skutečné číslo bude pravděpodobně vyšší. Nedělní ostřelování vojenské základny nedaleko Lvova – jen dvacet kilometrů od polských hranic – nepřežilo nejméně 35 lidí. U města Irpiň, kde Rusové zabili prchající rodinu, o víkendu zemřel také americký novinář.

Vůči statistice je snadné otupět, to podstatné a všem zřejmé si ale nadále připomínáme v osudech konkrétních lidí. „Některá malá města přestala existovat, je to tragédie. Tito lidé přestali existovat a již nikdy více existovat nebudou,“ vyjádřil to o víkendu ukrajinský prezident Zelenskyj.

Nemluvíme přitom pouze o lidech, kteří přišli o život. Už přes dva miliony lidí z Ukrajiny uprchly a hledají ubytování a práci v cizích zemích, nespočet jich utrpělo zranění.

Zatímco ruští vojáci se dál stahují kolem Kyjeva, obléhaný Mariupol je na hraně humanitární katastrofy a lidé v něm trpí kvůli nedostatku jídla, vody, léků i elektřiny. Z města se v pondělí podle vicepremiérky Iryny Vereščukové podařilo evakuovat malou část obyvatel, dopravit do něj humanitární pomoc se ale kvůli ruskému ostřelování ani dnes nezdařilo.

Opuštěné redakce v Rusku

Zatímco o dění na Ukrajině máme díky přítomnosti tamních i zahraničních médií poměrně dobrý přehled, Rusko se čím dál víc propadá do informačního ticha, které mohou narušit převážně jen hlasy souznící s kremelským pohledem na svět. O situaci a atmosféře v zemi, o tom, jak válka a západní sankce zasahují do osobních životů obyvatel Ruska, sice představu máme, ale víme o tom vlastně velmi málo.

Putinův režim přitvrdil v odporu proti svobodě slova a tvrdě se snaží umlčet jak nezávislé novináře, tak protestující menšinu Rusů. Za velmi vágně definované „prohřešky“, jako je šíření informací o ruské armádě v rozporu s oficiální verzí Kremlu, zavedl drakonické tresty, které prakticky umlčely svobodnou žurnalistiku a vyhnaly ze země i mnohé zahraniční novináře.

Přestala fungovat televize Dožď a její šéfredaktor jako řada dalších novinářů odjel ze země, v éteru už nezní ani rozhlasová stanice Echo Moskvy, byť její novináři pokračují navzdory riziku vězení dál v práci a vysílají na YouTube nebo informují přes sociální síť Telegram. List Novaja gazeta situaci řeší tak, že kvůli tvrdé cenzuře přestal o válce na Ukrajině psát a věnuje se jejím vnitroruským dopadům.

„Je strašně nepříjemné vidět, jak je tvoje redakce s tím velkým červeným kobercem přes celou místnost, se všemi fotkami, které visely na zdi jako v muzeu, celá prázdná. Nevíte, jestli se to vrátí, nebo ne. To je takový pocit zoufalství,“ popsala Deníku N Ekaterina Kanaková ze stanice Echo Moskvy.

Zdá se, že ubývá také protestujících Rusů, na čemž se zřejmě podílí vedle tvrdých trestů i blokování sociálních sítí používaných pro organizaci demonstrací. O víkendu vyšlo do ulic několik tisíc lidí, přičemž policie stovky z nich zadržela a do antonů odváděla i náhodné kolemjdoucí. V moci policistů tak skončila například dívka, která měla na kusu papíru dvouslovný nápis v ruštině „Dvě slova“, nebo žena, jež si stoupla na chodník se žlutým tulipánem v ruce.

„Protesty vyprchají a brzy budou jen sporadické. Někteří z demonstrantů jsou ve vazbě už 10, 15 nebo i více dní. Jiní si pamatují, že tři zadržení za sebou = trestný čin,“ podotýká Sergej Lukaševskij, který donedávna vedl Sacharovovo centrum v Moskvě a kvůli válce s rodinou z Ruska uprchl.

Mnoho zejména mladých lidí dává před vysokou pokutou a vězením přednost právě útěku ze země. Ani opustit Rusko ale není v současné situaci snadné, z ruských letišť je možné létat do některých evropských nebo blízkovýchodních měst jen v omezené míře, některým cestujícím navíc komplikují situaci pohraničníci. „Vzali si mě do oddělené místnosti. Ptali se mě, proč nemám zpáteční letenku, a také je zajímaly moje politické názory,“ vysvětluje například žena, která po invazi odlétala do Turecka.

Jednou větou

Na Slovensku bylo zadrženo několik lidí kvůli podezření ze špionáže pro Rusko, ministerstvo zahraničí vyhostilo některé diplomaty.

Ruská agrese vůči Ukrajině měla vliv i na aktuální rozložení. politických sympatií v Česku, vládní kroky po invazi pomohly ODS.

Izrael poprvé veřejně oznámil, že se připojí k mezinárodním sankcím vůči Rusku.

Státy Evropské unie schválily čtvrtý balík sankcí proti Rusku. Zakáže vývoz luxusního zboží či komponent pro energetiku, stejně jako dovoz oceli.

Rusko podle amerických úřadů požádalo Čínu o vojenské vybavení na podporu invaze na Ukrajinu.

Nošení respirátorů je nově povinné už jen v hromadné dopravě, zdravotnictví a sociálních službách.

Sociální síť Instagram je ode dneška v Rusku nedostupná, regulátor lidi vyzval, aby přešli na ruskou alternativu sítě.

Lingvisté z Prahy vyvinuli automatický překladač mezi ukrajinštinou a češtinou.

Ukrajinský ministr zahraničí Kuleba vyzval k bojkotu 26 západních firem, které nadále podnikají v Rusku.

Z ukrajinských konfliktních zón bylo dosud evakuováno více než 140 000 civilistů.

Naše témata

Deník N se dostal k mnoha svědectvím ruských IT odborníků, kteří se snaží po invazi na Ukrajinu utéct z Ruska. Na hranicích nebo letištích čelí výslechům, pohraničníci jim zabavují peníze, chtějí, aby se vrátili.

„Jste krysy opouštějící potápějící se loď.“ Ajťáci ve velkém prchají z Ruska, úřady jim to všemožně znepříjemňují (Lukáš Prchal, Michal Tomeš)

V demokracii by se nasazení trestního práva proti verbálním projevům mělo vždy vážit na lékárenských vahách. V současné situaci to spíš vypadá, jako by se trestní právo utrhlo ze řetězu a sloužilo jako nástroj pomsty a politiky, ne spravedlnosti.

Komentář: Za Ukrajinou stojí 90 procent české společnosti. Ale to neznamená, že proti těm zbylým máme používat právo jako kladivo (Pavel Houdek)

Den pí je tak trochu jako jako svatý Valentýn: americký kulturní import až běda. V zemích, kde je dnes 14. 3., nikoli 3/14, člověka ani nenapadne, že je na tom datu něco zajímavého. Což je ale vlastně škoda.

Dnes má svátek jedno z nejdůležitějších čísel, pí (Petr Koubský)

Rusové přichází o informace. Putinův režim v zemi vypnul Facebook a Twitter, omezil Instagram, ruší média. A očekává se další krok: odpojení Ruska od globálního internetu.

Studio N: Rusko bez internetu (Filip Titlbach)

Zaujalo nás jinde

„V tuto chvíli Čína nepřipravuje válku vůči Tchaj-wanu. Ale tuhle možnost do budoucna nevylučujeme. Pokud čínská vláda dojde k závěru, že jednota západních demokracií není dostatečně silná, nejsou dostatečně soudržné, tak by toho Čína mohla využít. Velmi pečlivě sleduje, jak si vede Rusko, jaké jsou reakce Západu.“

Joseph Wu, tchajwanský ministr zahraničí (Hospodářské noviny)

„Řekla bych, že z autoritativního režimu, který neskrýval značný apetit k tomu dále omezovat práva a svobody svých občanů, se Rusko změnilo v režim, který se dosti přímočaře a neskrývaně vydal cestou k totalitarismu. K totalitarismu ve své nejčistší podobě.“

Ivana Milenkovičová, dosavadní zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku, odkud se vrátila poté, co Moskva přitvrdila vůči novinářům. Tomu, kdo šíří informace o ruské armádě v rozporu s oficiálním postojem Kremlu, hrozí až 15 let vězení. (iRozhlas)

Stanice BBC vytvořila návod, jak lidé mohou rozpoznat falešné příspěvky vydávající se za autentická svědectví z Ukrajiny. Pozor si mají dávat například na videa, která jsou ve skutečnosti z doby před ruskou invazí.

Marianna Springová, autorka článku (BBC)

Výrok dne

Dnes ráno jsem přátelům tvrdila, ze ty nejsilnější emoce mám nejspíš za sebou. Nemám. Děkuju Vám! A děkuju Michalu Kubalovi, že mě dnes podržel.

Jana Peroutková, moderátorka Událostí ČT, v sobotu 12. 3. Při hlášení zpráv o dění na Ukrajině přemohly moderátorku v přímém přenosu emoce a jednu z vět musela doříci s podlomeným hlasem. Všichni pro to máme pochopení.

Úterní tištěný Deník N

Autorská tečka

Redaktorka Deníku N Renata Kalenská, která pořídila profesionálně vedený rozhovor s kandidátem na prezidenta Karlem Janečkem, teď čelí na sociálních sítích jeho útokům. Naše redakce za kolegyní plně stojí.

Deník N v těchto dnech překonal hranici 25 tisíc předplatitelů. Při této příležitosti jsme pro vás odemkli 25 našich reportáží, rozhovorů, analýz, komentářů a dalších aktuálních textů o válce na Ukrajině. Mnohokrát vám děkujeme za neustávající podporu.