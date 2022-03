Zásah policie si vysloužila „dvě slova“ napsaná fixou, žlutý tulipán i podpora Putina. Protestujících Rusů ubývá

Podle zpravodajského lidskoprávního kanálu OVD-Info, který se specializuje na policejní a bezpečnostní složky, bylo dnes v sedmatřiceti ruských městech zatčeno při pokusu vyjádřit svůj názor na válku s Ukrajinou 866 lidí. Ve skutečnosti ale může být toto číslo mnohem vyšší, protože ne o všech zatčených se obránci lidských práv do této chvíle dozvěděli.

Ne vždy to museli být nutně odpůrci prezidenta Vladimira Putina. Stačilo se na ulici jakkoliv vyjadřovat k současné situaci, a policie ihned zasáhla.

A tak se v Moskvě v bezprostřední blízkosti Rudého náměstí odehrála i zcela absurdní scéna: dívka má na kusu papíru napsaná v ruštině doslova dvě slova – „Dvě slova“. Jakmile je ukáže do objektivu, přiběhnou těžkooděnci a odvedou ji do antonu.

Jenže poté přistoupí k muži, který natáčí, jiná žena, podporovatelka Putina. Chce rovněž vyjádřit svůj názor na „speciální operaci na Ukrajině“, kterou – stejně jako Putina – podporuje. Než však stačí svou myšlenku dokončit, policie ji také odvádí.

Z protiválečných protestů v Moskvě. Je fuk, co si myslíte…

Je to fakt krátke, dejte si to prosím do konce.

CZ titulky pic.twitter.com/XIlfVexQ2v

— Nikola Repin (@nikorepi) March 13, 2022