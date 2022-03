Vládní kroky po invazi pomohly ODS. Podle průzkumu posiluje a dotahuje se na Babiše

Výzkumníci Kantar CZ sbírali data pro Českou televizi na přelomu února a března. Zejména v posledním týdnu dotazování, které již zcela zohledňovalo ruský vpád do sousední země, posílili občanští demokraté.

ODS by nyní podle výzkumu dalo hlas 21 procent voličů, což by jim samostatně stačilo na druhé místo za vedoucím hnutím ANO. Kdyby ale ODS kandidovala opět s TOP 09 a také lidovci, získala by koalice Spolu 32,5 procent, což by stačilo na pohodlné vítězství. Měření podpory koalic je ale prakticky spíše akademickým cvičením, po volbách totiž došlo k jistému rozkolu mezi Piráty a hnutím STAN. Není proto vůbec jisté, že by do voleb šli společně znovu.

Výzkum tak ukazuje zejména obrázek, jak si zkraje roku stojí jednotlivé politické strany a hnutí. Výraznou dynamikou prochází