„Echo Moskvy není jen médium, je to náš život,“ říká novinářka ze zakázané stanice

„Echo Moskvy existovalo ještě, než jsem se narodila, teď je všemu konec,“ posteskla si Kanakova hned na začátku rozhovoru. „Je to strašně nepříjemné vidět, jak tvoje redakce s tím velkým červeným kobercem přes celou místnost, se všemi fotkami, které visely na zdi jako v muzeu, je celá prázdná. Nevíte, jestli se to vrátí, nebo ne. To je takový pocit zoufalství,“ popsala novinářka své dojmy po zavření média. Echo Moskvy byla jednou z nejposlouchanějších rozhlasových stanic v Rusku. Spolu s ním Kreml utnul i nezávislou televizi Dožď.

„Putinova vláda si myslí, že jsme zločinci“

Tažení proti posledním zbytkům nezávislých médií v zemi spustila novela zákona o dezinformacích. Za podle ruského státu lživé zprávy o jeho armádě nebo výzvy k sankcím hrozí 15 let vězení. De facto to znamená, že média mohou zveřejnit pouze oficiální informace úřadů a kopírovat propagandistickou linku, která hlásá, že Ukrajinu vyrazili ruští vojáci zachránit.

„Nemůžete říct slovo válka, musíte používat jenom spojení speciální operace. Stejně ale všichni rozumí tomu, co chcete říct. To je taková blbost, to je