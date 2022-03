Jestli tohle není fašismus, tak nevím, co je, říká polský expert o Putinově Rusku

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

která historická traumata způsobila, že Poláci nemají rádi Rusko;

zda v Polsku vůbec existují proruští politici;

jak Putin využíval extremisty a kolik lidí bylo za 20 let zavražděno;

zda po útoku na Ukrajinu vzroste v Rusku nacionalismus.

Polsko aktivně pomáhá Ukrajině a přijalo již přibližně milion uprchlíků. Pomáhá vláda i obyčejní lidé. Je to přirozený proces, nebo to do značné míry souvisí se vztahem Poláků k Rusku?

Jedno i druhé. V Polsku máme již více než deset let specifickou situaci. Zažil jsem to již v roce 2010, když jsem přednášel na univerzitě ve Varšavě. V té době k nám náhle přišla velká skupina ukrajinských studentů. To bylo dávno před válkou a euromajdanem. Poprvé jsme zjistili, že na našem území budeme mít spoustu cizinců ze země, která je naším sousedem. V té době jsem měl na přednáškách asi polovinu studentů právě z Ukrajiny.

Byli to tehdy hlavně studenti?

Šlo také o zaměstnané lidi. Byly to celé rodiny. Začalo to před více než deseti lety.

Co tehdy odstartovalo migraci z Ukrajiny do Polska? Lidé z chudších zemí obvykle chtějí do Německa nebo jiných zemí, které jsou bohatší než vy či my.

Byla to ekonomická realita na Ukrajině a zároveň v Polsku, protože u nás v té době byla velmi dobrá. Předcházelo tomu ale dvacet let jakési přípravy. Polsko hraje roli obhájce Ukrajiny od 90. let 20. století a pokračuje v ní dodnes. Na mezinárodní scéně se za Ukrajinu přimlouváme a snažili jsme se, aby směřovala na Západ. Dělali to prezidenti Kwaśniewski i Kaczyński. Byl to ale prezident Komorowski, kdo tlačil Janukovyče k podpisu dohody s EU, kterou nepodepsal, a to vedlo k jeho konci. A nyní to dělá i prezident Duda. Je to konstanta naší politiky.

Stejně jako to, že se bojíte Ruska.

Ano. I to je