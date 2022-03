Reportáž z humanitárního města Lvov: základna pro prchající Ukrajince i místo posledního rozloučení

„Doporučení při evakuaci: vezměte si doklady, peníze a jídlo vložte předškolákům do kapes, připojte poznámku se souřadnicemi. Vypněte elektrické spotřebiče, plyn a vodu,“ stojí ve zprávě, která na ukrajinském mobilním čísle blikne, ještě když celníci kontrolují naše pasy a auto na polsko-ukrajinské hranici. Odesilatelem je ukrajinská státní pohotovostní služba. „Zůstaňte v klidu. Společně jsme silní!“

Kolem čekajících aut na hraničním přechodu Krakovets procházejí opačným směrem hloučky prchajících lidí snad všech věkových kategorií – včetně seniorů a těch nejmenších dětí, které místo vyčerpaných matek občas nesou vojáci. O několik metrů dál za hranicí, už na ukrajinské straně, stojí stanové městečko s dobrovolníky a zdravotníky, odhozené izotermické fólie a haldy odpadků se povalují po stranách silnice. Vítejte na Ukrajině – v zemi, kterou už více než dva týdny ochromuje válka.

Cestou do Lvova s námi ve stejném pruhu jede jen hrstka aut s ukrajinskými značkami, míjíme jeden blokpost za druhým. Muži v reflexních vestách a khaki bundách se hřejí u ohně, který plápolá z improvizovaných kamen vytvořených z barelů. Bezpečnostní síly nás s rukama na zbraních staví na svém stanovišti až těsně před městem – platí zákaz vycházení a my přijíždíme do liduprázdných ulic Lvova po 22. hodině. Do spící metropole nás ale přece jen jako novináře vjet nechají.

Putin je nový Hitler

Prašná věž ve staré části Lvova je reliktem renesanční vojenské architektury. Dny, kdy byla součástí městské obrany, jsou pryč. I v této válce má ale památka z 16. století svůj úděl – právě v jejích útrobách totiž stovky dobrovolníků denně pletou maskovací sítě pro armádu.

„První dny války jsme seděli před televizí, brečeli jsme a panikařili,“ říká mladá překladatelka Bohdana, která za celou iniciativou stojí. „Tady zprávy pořád nekontrolujeme, tady máte pocit, že pomáháte. Skoro každé dvě hodiny také hlásím pozitivní zprávy přicházející z