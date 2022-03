Evropa chce více Ukrajiny a co nejméně Ruska. Bude nás to něco stát a nebude to hned, řekli lídři

Ukrajina patří do evropské rodiny, vepsali lídři EU do závěrečné versaillské deklarace. Zároveň jinými slovy řekli, že kremelský režim vedoucí krvavou válku do ní nepatří a Unie se od něj chce odstřihnout. Ekonomicky i energeticky. Vladimir Putin samozřejmě osobně přítomen nebyl, ale jako by ho všude bylo plno.