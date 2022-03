Molotovův koktejl proti dezinformacím o Ukrajině: tipy, jak čelit šíření lží na sítích

Na sociálních sítích je možné sledovat vzorec známý z ruské invaze na Krym: sílí aktivita účtů volajících po „různých úhlech pohledu“ nebo prosazujících každý den novou verzi, proč Rusko „muselo“ do války. Tvrzení nemají logickou oporu, Kremlu by se ovšem oslabení podpory Ukrajině hodilo. Pomoci bránit se tomu může každý.

Nejdříve dvě zprávy z posledních dnů: experti Centra proti terorismu a hybridním hrozbám ministerstva vnitra varovali před „lží a strašením“, že mezi uprchlíky z Ukrajiny budou i amnestovaní zločinci (nebudou, muže v bojeschopném věku Ukrajinci přes hranice nepouštějí). A z lidí, kteří loudili peníze za „pravdu“ o epidemii, se najednou stávají „znalci“ ukrajinské politiky – „kupodivu“ říkající totéž co Rusko.

Trollové už zkoušejí rozbíjet facebookové skupiny koordinující pomoc Ukrajincům a diskuse pod zprávami médií.

Není to nic nečekaného. Prvotní šok antisystémové scény v Česku z toho, že jimi vzývané Rusko brutálně přepadlo cizí stát, odezněl. Kreml začal do éteru chrlit různé verze událostí přesně jako při napadení Krymu. A Rusku by se hodilo otočit veřejné mínění tak, aby země Evropské unie přestaly Ukrajinu