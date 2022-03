Mimořádný summit EU: silná podpora Ukrajině, ale ne urychlení jejího přijetí

Lídří členských zemí EU na mimořádném summitu ve Versailles jednali až do tří hodin ráno a přes den budou pokračovat. Shodli se na tom, že Rusko je třeba dál trestat za válku, stát se na něm nezávislým a Ukrajinu ještě víc podpořit. Neshodli se ale na tom, že by její přijetí do Unie mělo být urychleno.

Francouzský prezident Macron pozval Vladimira Putina do Versailles, kde mu uspořádal velkolepé uvítání a program… Ne, to nebylo dnes. Bylo to 29. května 2017, pouhých 15 dní po Macronově nástupu do funkce. A ovšem jen 3 roky po ruské anexi ukrajinského Krymu a rozpoutání války v ukrajinském Donbasu. A je historickým paradoxem, že dnes týž Macron hostí v tomtéž Versailles mimořádný summit EU, který se snaží zastavit téhož agresivního, válčícího Putina a pomoci oné opakovaně napadené Ukrajině.

Hned na začátku je třeba říct, že dnešní rozhodnutí lídrů EU ve Versailles není definitivní a může se dál vyvíjet, jelikož jde o „neformální“ mimořádný summit. Už za 14 dní je v plánu „standardní“ summit (Evropská rada). To, na čem se hlavy států a vlád shodly dnes, je označováno za první ze dvou „kol“. Jde o vyjádření záměru, který by lídři měli „dotáhnout“ na příští schůzce už 24. a 25. března.

Dnes v noci se shodli na ještě větší podpoře Ukrajiny, konkrétně slíbili dát dohromady balík peněz ve výši dalších