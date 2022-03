Pointa N: Proč je potřeba zbystřit, když si Babiš a Okamura notují o „našich lidech“

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Hana Mazancová.

Naši lidé Babiš a Okamura

Sněmovna dnes ve třetím čtení schvalovala – a nakonec schválila – státní rozpočet pro letošní rok. Opozici, tedy ANO a SPD, se návrh sice nelíbí, bývalá vládní strana nicméně avizovala, že kvůli rozpočtovému provizoriu nebude novelu nikterak blokovat, což se také stalo. I přesto jsme ale – naštěstí! – nebyli ochuzeni o zábavu.

Už na ranní tiskové konferenci před jednáním dolní komory nenechal šéf ANO Andrej Babiš na vládě Petra Fialy (ODS) nit suchou. Prý například v případě zdražování energií či inflace nedělá pro „české občany“ vůbec nic. Nadto bývalý premiér kritizoval i zrušení povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot, protože to podle něj znamená dodatečný nákup ruské ropy, a tudíž jde o „podporu Putinova režimu“. „Pokud vám někdo vykládá něco jiného, je to lež,“ konstatoval neprůstřelně Babiš.

Zrušení silniční daně označil za směšné, neboť je „jen pro vybrané“ a navrhl kabinetu, že se na něj může obrátit, protože „na rozdíl od vlády máme dlouhé zkušenosti ze státní správy a víme, jak to řešit“. Je to tak, myslím si, že i státní správa má s Babišem a jeho lidmi zkušenosti, ostatně dokonce o tom v Deníku N vyšel celý speciál.

Zajímavá byla Babišova tiskovka z jiného důvodu. Předseda ANO do ní neváhal propašovat narativ o „našich lidech“, tedy že by vláda „měla pomoci našim lidem“.

„Naše návrhy pomáhají českým občanům. Samozřejmě pomáháme Ukrajině, Ukrajincům, ale nechápu, proč bychom neměli zároveň pomáhat českým občanům, když na to máme peníze a protože to je důležité,“ řekl Babiš.

Výraz „naši lidé“ či přesněji „naši lidi“ (případně lze též pracovat s termínem exministra Karla Havlíčka „naši řidiči“) sice není u Babiše úplnou novinkou, v posledních dnech a týdnech však na bývalém předsedovi vlády můžeme pozorovat, že tuto rétoriku dosti zesiluje. K zamyšlení je to kvůli tomu, že – jak jistě všichni víme –, Babiš nedělá věci úplnou náhodou, ačkoliv to občas z dikce jeho slov, která v mnohém připomíná seriál Gilmorova děvčata, může působit.

Babišovi můžeme dát jistě za pravdu, že vláda musí ve svém aktuálním počínání nevyhnutelně ovlivněném ruskou invazí dbát také o to, co se děje doma. Tedy jak tato situace ovlivňuje životy občanů, zejména když nemalá část z nich se do potíží dostala už v době pandemie a následné zdražování je potopilo ještě o něco více.

Mimochodem, přesně o tom, že „Češi se sice zdají být v postoji k přijímání ukrajinských uprchlíků jednotní, nicméně to se může rychle změnit“ a proč „na strádající část české společnosti nesmíme zapomínat ani v současné situaci“, píše v obsáhlém textu v Alarmu politoložka Kateřina Smejkalová.

„Řešení je třeba najít v první řadě na úrovni komunikační: tedy na jedné straně nepřipustit poštvávání vůči lidem na útěku, na straně druhé ale otevřeně přiznat, že situace je mimořádně náročná a obavy z toho, jak její zvládnutí dopadne na místní lidi v problémech, jsou legitimní,“ zmiňuje Smejkalová.

Můžeme silně pochybovat o tom, že by se Babiš s Okamurou snažili ono poštvávání nepřipustit, ba právě naopak, tím zdánlivě nevinným zdůrazňováním „naši lidi“ přesně tohle dělají. Nemám iluze o tom, že by s ním předáci opozice chtěli zacházet jinak než jako s automatem na politické body.

K tomu všemu totiž připočtěte i tu skupinu lidí, která na tom nebyla dobře už před pandemií, a máte zaděláno na dost velký problém. Ostatně první vlaštovky už jsme v podobě gelových nehtů prchajících Ukrajinek či značkového oblečení zřejmě zaregistrovali všichni.

Vedle toho se pak Alena Schillerová zjevně stále snaží, aby ji Babiš vzal na svou plánovanou jízdu obytňákem po Česku, a tak mantru o „našich lidech“ neváhá poslušně opakovat, kde může. Učinila tak i v momentě, když si jako jedna z prvních při projednávání státního rozpočtu vzala ve Sněmovně slovo.

„Od nikoho z našich poslanců jste nikdy nemohli slyšet a ani nikdy neuslyšíte, abyste omezili podporu Ukrajině. To, co říkáme, je, že vláda musí být schopna zvládat obě věci současně. Pomáhat Ukrajině a pomáhat našim lidem, kterým se enormní rychlostí zvyšují náklady na život,“ pronesla.

Podobně také Okamura neváhal rozvést své myšlenky o „našich lidech“. Od rétoriky ANO se odlišuje v podstatě pouze tím, že používá květnatější mluvu a více pracuje s přídavnými jmény, například „slušní“ či „pracující“.

V této svaté trojici chybí už jen veřejný ochránce práv Stanislav Křeček se svým prohlášením, že „pomáháme na úkor vlastních občanů“.

Začíná třetí týden války

V dnešní Pointě nemůžeme samozřejmě opomenout ani dění na Ukrajině. Právě dnes začal už třetí týden ruské agrese.

15 – počet dnů, kolik už trvá ruská invaze

2 300 000 – tolik lidí už z Ukrajiny kvůli válce uprchlo

1200 – počet lidí, které zabily ruské útoky v Mariupolu

300 000 – počet lidí, kteří i nadále zůstávají v tomto obléhaném městě

4 – počet dnů, po které se do Mariupolu nepodařilo dovézt humanitární náklad

3 – nejméně tolik civilistů zahynulo při nočním náletu ruského letectva v Sumské oblasti

200 000 – téměř tolik ukrajinských uprchlíků už přišlo do Česka

21 219 – počet ukrajinských uprchlíků, které centrum v Praze odbavilo od začátku války

2 617 – počet žadatelů, které centrum odbavilo ve středu

49 – průměrná cena za litr nafty v korunách

47 – průměrná cena za litr benzinu v korunách

Jednou větou

V Turecku skončila jednání mezi ministry zahraničí Ukrajiny a Ruska, rozhodnutí o humanitárních koridorech nebo dočasném zastavení palby ale nepadlo.

Maďarsko má historicky první prezidentku. V čele země usedne Katalin Nováková, dlouholetá členka vládní strany Fidesz.

Expremiér Babiš opět požádá o zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Svaz bojovníků za svobodu od státu nebude dostávat žádné peníze.

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám vyvrátilo dezinformaci, že písmeno Z (užívané ruskými vojáky na Ukrajině jako identifikační symbol a návazně i stoupenci války v Rusku) je v Česku zakázaným symbolem. Záleží na způsobu použití.

Česko nakonec odloží nákup vlastních plynových rezerv, ministerstvo průmyslu a obchodu stáhlo návrh z programu vlády.

Začala vysílat stanice Ukraińskie Radio, která bude poskytovat aktuální informace v ukrajinštině.

Výrok dne

„Rusko si opravdu žije svým životem. Část ruské společnosti bude trápit, že se nemůžou dívat na Netflix, ale to není Rusko, to je jen malá část. Chtějí do Sovětského svazu, jen ať si to užijí.“

Publicista Jiří Just v rozhovoru s Deníkem N popisuje, že Rusové nemají informace o ztrátách ani o protestech proti ruské invazi na Ukrajinu a vidí jenom to, co jim maluje propaganda.

Fotografie dne

Starosta litevského hlavního města Vilnius Remigijus Šimašius na Twitteru napsal: „Do svobodného Kyjeva 779 km. Do (dočasně) Kremlem okupovaného Minsku 187 km. Sousedé Bělorusové, probuďte se.“

779 km to the free Kyiv. Minsk (temporarily) occupied by the Kremlin is 187 km away. A new road sign in Vilnius. Neighbors Belarusians, wake up please. pic.twitter.com/EaefSbzSNs — Remigijus Šimašius (@RemiSimasius) March 10, 2022

