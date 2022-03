Británie zmrazila Děripaskův majetek. Firma, kterou spoluvlastní, získává v Česku miliardové zakázky a válku odsuzuje

Děripaska je už od roku 2018 veden na sankčním seznamu USA, dnes na něj coby na jednoho ze sedmi nejvlivnějších ruských oligarchů uvalila sankce také Velká Británie.

Britská ministryně zahraničí Liz Trussová oznámila „úplné zmrazení aktiv a zákaz cestování do Británie pro sedm nejbohatších a nejvlivnějších oligarchů Ruska, jejichž obchodní impéria, bohatství a kontakty jsou úzce spjaty s Kremlem“. Tito lidé zároveň nesmějí do Británie cestovat a žádný občan ostrovního království ani společnost s nimi nesmějí obchodovat. „Na jejich rukou je krev ukrajinského lidu. Měli by hanbou svěsit hlavu,“ uvedla na adresu sankcionovaných oligarchů Trussová.

Podle údajů tamní vlády disponuje jen Děripaska, který zbohatl v hliníkovém průmyslu, v Británii portfoliem nemovitostí v hodnotě mnoha milionů liber.

Současně ale vlastní více než čtvrtinový podíl v rakouské stavební společnosti Strabag, která za uplynulých šest let získala podle databáze Hlídač státu v Česku zakázky v hodnotě