Válka ani pád koruny nemění postoj koalice k euru. STAN chce debatovat, TOP 09 přesvědčit veřejnost

Nejsilnější strana vládní koalice svůj odmítavý postoj k euru nezměnila. Podle ODS není debata o přechodu na společnou evropskou měnu na pořadu dne, a to i přesto, že válka ochladila zájem investorů o korunu i další národní měny v regionu.

„Vyhodnocujeme bezprostřední i druhotné dopady válečného konfliktu, který rozpoutal Vladimir Putin na Ukrajině a připravujeme se na ně. V tomto případě ale nejde o to, kdo na čem lpí nebo nelpí, ale o to, že přijetí eura není v tomto volebním období reálné,“ odmítl debaty o vstupu do eurozóny premiér Petr Fiala.

„To přece vůbec není téma k aktuálnímu řešení,“ napsal Deníku N ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Podle ostatních vládních stran ale změněná geopolitická situace přinesla nové argumenty pro zavedení společné evropské měny. Starostové a nezávislí o něm podle svého předsedy chtějí debatovat právě ve světle posledních dramatických událostí.

„My euro obecně podporujeme, tu debatu určitě