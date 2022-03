Nemít svět jaderné zbraně, řešíme teď obranu Prahy, ne Kyjeva, říká ruský politolog

Je Rus. Narodil se v Kyjevě, odkud pocházela i jeho matka. Ruska. Otec přijel z ruského venkova. Manželka je pravá Moskvanka. Nyní žijí ve Velké Británii.

Možná i pestrobarevnost rodiny Vladimira Pastuchova mu napomáhá vidět válku na Ukrajině, postoje Rusů, Ukrajinců i kolektivního Západu z nadhledu, který je mnohým jiným politologům cizí.

Na co jsme se také ptali? Proč se Rusové cítí ponížení a opovrhovaní?

Zda se dalo zabránit válce na Ukrajině a jak.

Co to je kapitulace a co taktický kompromis?

Proč se dnešní Rusové podobají Němcům ze 30. let minulého století?

Čekal jste válku na Ukrajině? Útok na Kyjev, na mnoho velkých měst, nálety, raketové útoky na civilní cíle, spoustu mrtvých a zraněných, miliony uprchlíků?

V analýze, kterou jsem napsal v roce 2013, jsem dospěl k závěru, že nás nemine. Napovídala tomu evoluce režimu, který se nejdříve transformoval do podoby fašistické a v posledních dvou letech nacistické.

Ruská ideologie se nejdříve stala zjevně militantní, potom už i extremisticky militantní. Takže říkat, že jsem to nečekal, by bylo nespravedlivé. Já jsem vlastně válku vnímal jako možnost číslo jedna.

Teď jsem vám řekl, co mi napovídal rozum. Ale srdce si přálo něco jiného. Spokojeně si žiješ a všechny instinkty ti říkají, že zničit tenhle život by bylo úplně absurdní. Takže emocionálně jsem do poslední chvíle nevěřil, že se to může stát. Jako všichni.

Mnohým Rusům se zdá, že se teď snažíme změnit jejich zemi proti jejich vůli. Mnozí ruští politologové i novináři mluví o tom, jak jsme Rusy a Rusko léta ponižovali, jak jimi opovrhujeme… Myslíte si, že jsme ve vztahu k Východu chybovali?

Určitě. Ale to teď nehraje žádnou roli. Když Rusko začalo barbarskou válku proti Ukrajině, Putin se tím zcela zbavil možnosti poukazovat na chyby Západu, byť by nějaké udělal.

Přesto. Zkusme se přesunout do doby před 24. únorem 2022…

Ano, tehdy bylo možné diskutovat o tom, že se obě strany se dopouštěly vážných chyb.

A ty chyby začaly