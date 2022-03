Může se Rusko odpojit od internetu? Chystaný scénář je daleko horší než ten čínský

Zapne-li dnes svůj počítač či telefon Rus, který byl dva týdny offline a nesledoval, co se děje (i takoví mohou být, představte si geologa vracejícího se z tajgy), svůj někdejší internet nepozná.

Nedostane se na Twitter ani Facebook. Nepustí si Netflix. TikTok si pořád ještě může prohlížet, ale už ne nahrávat svá videa. A když se bude chtít dozvědět, co se to stalo, zjistí, že už neexistuje Telekanal Dožď ani Echo Moskvy, že Novaja gazeta vypadá, jako by jí někdo držel pistoli u hlavy, že se nenačítají stránky BBC, Deutsche Welle, Svobodné Evropy nebo lotyšské Meduzy, osvědčených informačních zdrojů – ani v ruštině, ani v žádném jiném jazyce.

Pustí se tedy do pátrání, projde svou sbírku undergroundových telegramových kanálů, které stále ještě fungují. A dozví se, že pokud jde o ruský internet, během několika dnů může být všechno ještě mnohem horší.

Nové pokyny shora

Během čtrnácti dnů se ruský internet, do té doby omezovaný a cenzurovaný poměrně málo, stal jedním z nejproškrtanějších na světě. Většinu webů a služeb zakázala vláda prostřednictvím organizace Roskomnadzor, a to buď výslovně jako Facebook a Twitter, nebo na základě obecného zákona, který zavedl jedno z nejtvrdších omezení svobody slova v dějinách Ruska, carskou říši a SSSR nevyjímaje: patnáct let vězení jen za to, že se informace o probíhající válce odchýlí od jediné oficiální verze, to je na úrovni nejhoršího stalinismu.

Některé služby ale vypnuli sami jejich západní provozovatelé – buď jako součást sankcí, anebo proto, že v současné situaci za ně nemají jak dostat zaplaceno. To je právě případ Netflixu. V Rusku rovněž nefunguje žádná západní onlinová platební metoda (nejen platební karty, ale ani PayPal, Google Pay čí Apple Pay), své servery vypnuli dodavatelé většiny online her, nejsou dostupné Spotify či Dropbox a tento seznam se stále rozšiřuje.

Teď se však situace posouvá takříkajíc na vyšší level. Na veřejnost totiž unikly