Rusko v podstatě odřízlo nezávislá média. Novinářům, kteří informují o invazi na Ukrajinu, hrozí vysoké tresty. Stát také blokuje sociální sítě a mluví se i o možném odpojení země od globálního internetu. „Je to prudký nástup cenzury a návrat do Sovětského svazu, který ještě před dvěma týdny nikdo nepředpokládal,“ popsal Deníku N přímo z Moskvy publicista Jiří Just. Rusové podle něj nemají informace o ztrátách ani o protestech a vidí jenom to, co jim maluje propaganda.

Český novinář v Moskvě: Je tu prudký nástup cenzury. Chtějí zpět do Sovětského svazu, jen ať si to užijí

„Nikdy jsem neslyšel od Rusa, který konzumuje propagandu, že by ji nějakým způsobem zpochybnil. A to i v těchto dnech. Nikdo není zklamán, všichni jí věří. Hlavně tomu, že na Ukrajině jde vše podle plánu, že Západ Rusku škodí. Většina Rusů, obzvlášť ti, kteří žijí mimo Moskvu, tomu věří,“ popisuje svou zkušenost Just, který v Moskvě prozatím zůstává.

Sankce a odchod západních značek podle něj budou trápit hlavně lidi ve větších městech. „V Sovětském svazu Zara nebyla, nešlo si objednávat tenisky a bundy ze Západu. Pokud tady existuje nějaká sovětská nostalgie, tak proč jim to neumožnit, ať si zkusí žít svým snem a uvidíme, jak se jim to bude líbit,“ komentuje aktuální situaci.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaká teď panuje nálada mezi běžnými Rusy?

Vnímají sankce?

Jak a kde získávají informace?

Máte teď při našem rozhovoru nějaké obavy? Můžete říct všechno, jakoukoli kritiku?

Neočekávám, že by to měl být nějaký problém, za své názory se nestydím, stojím si za nimi, ale chápu, že se přece jenom nacházím v Rusku a ruská justice a vůbec celý represivní režim jsou nevyzpytatelné. Bůh ví, co bude zítra.