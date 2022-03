Revoluce v cestování do vesmíru klepe na dveře

Ta se bude skládat ze dvou stupňů, rakety Starship a nosiče Super Heavy, které budou plně znovupoužitelné. Pro jejich další cestu by tak mělo stačit jen doplnit palivo, díky čemuž budou náklady na její start ve srovnání s jinými raketami směšně nízké. To nám může (konečně!) otevřít cesty do vesmíru dokořán.

I když se z průběhu prezentace mohlo zdát, že jsme se nedozvěděli nic moc nového, opak je pravdou. Muskovo vystoupení dokládá, že revoluce na poli cestování na oběžnou dráhu Země klepe na dveře a je jen otázkou času, než vtrhne do našich životů. Jsme na to připraveni?

To nejdůležitější, co jsme se dozvěděli, je, že raketa Starship společně s nosičem Super Heavy vypadá stále stejně. Její design se oproti minulosti nijak dramaticky nezměnil. A to je skvělá zpráva! Inženýrky a inženýři SpaceX jsou přesvědčeni o správnosti zvoleného řešení. Tedy že se raketa dokáže do kosmického prostoru nejen dostat, ale také se i bezpečně vrátit. Prozatím nevíme, jak moc trnitá cesta k dosažení cíle před SpaceX ještě leží, nicméně my ostatní bychom se měli začít zamýšlet nad tím, co pro nás bude případný úspěch znamenat.

5, 4, 3, 2, 1, zážeh!

Nežijeme totiž daleko od doby, kdy hlas operátora bude odpočítávat poslední sekundy do startu. Země se začne třást, až se v nitru 120 metrů vysokého ocelového obra probudí k životu 33 silných raketových motorů. Z nich se vyvalí obrovské množství kouře a okolní krajinu zalije neskutečný hluk.

Chvilku to bude vypadat, že ohnivá bestie nedokáže