Na konci února Česko zastavilo vydávávání víz ruským občanům kvůli invazi na Ukrajinu, při níž Moskva zabíjí i civilisty. Výjimkou mají být víza udělená z „humanitárních důvodů“. I bez udělení víza Českem ale Rusové mohou do Prahy i celé Evropy, jediné omezení mají v tom, že nemohou cestovat přímo z Ruska letecky.

Jak se mohou dostat Rusové do Česka? Zjišťovali jsme, co vláda myslí „humanitárními důvody“

Vláda po zahájení invaze na Ukrajinu zastavila vydávání víz ruským občanům, a to s výjimkou humanitárních důvodů. Dosud nebylo jasné, co přesně si pod tím představit, vysvětlené to nebylo na stránkách ministerstva vnitra ani české ambasády v Moskvě.

Deník N se proto úřadů ptal, koho by se tato výjimka mohla týkat. Jednotlivé případy by posuzovalo ministerstvo vnitra, a to na základě podkladů dodaných ministerstvem zahraničí – a odkazuje na ně. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) Deníku N pouze upřesnil, že „důvodem pro udělení humanitárních víz jsou třeba