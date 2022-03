Dánové před hořkou realitou neutíkají, říká režisér snímku Utéct

Po loňském úspěchu filmu Chlast, který získal dvě nominace a jedna z nich se proměnila v Oscara, slaví Dánsko i letos úspěchy v zámoří. Hned tři nominace si odnáší film Utéct (Flee), a to za nejlepší zahraniční film, nejlepší dokument a nejlepší animovaný film. Film nejen vypráví příběh o tom, jaké to je uprchnout ze země, ale je i nahlédnutím do života člověka, který musel skrývat svou sexuální orientaci. Skandinávie je typická tím, že její filmy ukazují nepřikrášlenou verzi života.