„Nebudu zachovávat nestrannost, když je situace jasná.“ Reportéři popsali svou práci ve válečných konfliktech

„Strach mám předtím, než odletím. Lidská představivost je horší než realita,“ odpověděla fotografka Jungrová na úvodní otázku moderátorky Renaty Kalenské. Fotografka podle svých slov v místě práce přepíná do režimu autopilota, s čímž jí pomáhá zejména adrenalin a také to, že po příletu musí řešit zejména technické věci své práce. „Co se dělo, mi dojde, až když to skončí,“ vysvětluje.

Bohaté zkušenosti z novinářské práce ve válečných konfliktech mají všichni tři hosté, kteří s moderátorkou Renatou Kalenskou debatovali v Knihovně Václava Havla. Petra Procházková působila ponejvíce v Rusku a v zemích bývalého Sovětského svazu, vedle toho reportážně pracovala také v Afghánistánu, Súdánu, Timoru či Tádžikistánu. Ve Východním Timoru působil i Jan Moláček, který se před časem vrátil z Ukrajiny, kde pro Deník N pokrýval první dny ruské invaze.

Také on má z působení ve válečných konfliktech dlouhodobou zkušenost, kromě Ruska pokrýval válku v Kosovu či Sýrii, ale i izraelsko-palestinský konflikt. Podobně i Jungrová reportážně fotila v Pásmu Gazy, Pákistánu, Afghánistánu či například v Etiopii.

Proč se (ne)bát

Opačně než fotografka Jungrová to má novinářka Procházková. Při přípravě na cestu strach nepociťuje, a ačkoli nemá ráda létání, bát se zpravidla začne až po příjezdu na místo dění. Strach pak pociťuje v