„Zavřete nebe, a válku na zemi zvládneme sami,“ apeluje v otevřeném dopise Olena Zelenská

„Tomu, co se stalo před více než týdnem, bylo nemožné uvěřit. Naše země byla pokojná; naše města, městečka a vesnice byly plné života. 24. února nás všechny probudilo oznámení o ruské invazi. Tanky překročily ukrajinskou hranici, letadla vstoupila do našeho vzdušného prostoru, raketomety obklíčily naše města.

Navzdory ujištění od Kremlem podporovaných propagandistických kanálů, které to nazývají „zvláštní operací“, jde ve skutečnosti o masové vraždění ukrajinských civilistů.

Snad nejděsivější a nejničivější na této invazi jsou dětské oběti. Osmiletá Alice, která zemřela na ulicích Ochtyrky, když se ji její dědeček snažil chránit. Nebo Polina z Kyjeva, která zemřela při ostřelování se svými rodiči. 14letého Arsenije zasáhly trosky do hlavy a nepodařilo se ho zachránit, protože se k němu sanitka nemohla dostat včas kvůli silným požárům.

Když Rusko říká, že ‚nevede válku proti civilistům‘, nechte mě nejprve vyjmenovat jména těchto zavražděných dětí.

Naše ženy a děti nyní žijí v protileteckých krytech a sklepech. S největší pravděpodobností jste všichni viděli tyto obrázky ze stanic metra Kyjev a Charkov, kde lidé leží na podlaze se svými dětmi a domácími mazlíčky. Pro některé jsou to jen důsledky války, pro Ukrajince je to nyní strašná realita. V některých městech se rodiny nemohou několik dní po sobě dostat z protileteckých krytů kvůli nevybíravému a záměrnému bombardování a ostřelování civilní infrastruktury.

První novorozenec války uviděl betonový strop suterénu, jeho prvním nádechem byl štiplavý vzduch podzemí a přivítala ho komunita uvězněná a terorizovaná. Právě existuje několik desítek dětí, které nikdy v životě nepoznaly mír.

Tato válka je vedena proti civilnímu obyvatelstvu, a to nejen prostřednictvím ostřelování.

Někteří lidé vyžadují intenzivní péči a nepřetržitou léčbu, kterou nyní nemohou dostat. Jak snadné je píchnout si inzulín ve sklepě? Nebo dostat léky na astma pod těžkou palbu? Nemluvě o tisících pacientů s rakovinou, jejichž nezbytný přístup k chemoterapii a radiační léčbě byl nyní na neurčito odložen.

Místní komunity na sociálních sítích jsou plné zoufalství. Mnoho lidí, včetně seniorů, těžce nemocných a zdravotně postižených, bylo nemilosrdně odříznuto, skončili daleko od svých rodin a bez jakékoli podpory. Válka proti těmto nevinným lidem je dvojnásobný zločin.

Naše silnice jsou zaplaveny uprchlíky. Podívejte se do očí těch unavených žen a dětí, které s sebou nesou bolest a zármutek z opuštění milovaných a života, jak ho znaly. Muži, kteří je přivedli na hranice, prolévali slzy, a statečně se vracejí bojovat za naši svobodu. Ani přes všechnu tu hrůzu se Ukrajinci nevzdávají.

Agresor Putin si myslel, že rozpoutá bleskovou válku na Ukrajině. Ale podcenil naši zemi, naše lidi a jejich vlastenectví. Ukrajinci, bez ohledu na politické názory, rodný jazyk, přesvědčení a národnosti, stojí v jednotě, jaká nemá obdoby.

Zatímco se kremelští propagandisté chlubili, že je budu Ukrajinci vítat květinami jako zachránce, musejí se vyhýbat Molotovovým koktejlům.

Děkuji občanům napadených měst, kteří se koordinovali při pomoci potřebným. Ti, kteří stále pracují – v lékárnách, obchodech, veřejné dopravě a sociálních službách – ukazují, že na Ukrajině vítězí život.

Oceňuji ty, kteří poskytli humanitární pomoc našim občanům, a děkuji vám za vaši vytrvalou podporu. A našim sousedům, kteří velkoryse otevřeli své hranice, aby poskytli útočiště našim ženám a dětem, děkujeme, že je udržujete v bezpečí, když nám to agresor znemožnil.

Všem lidem na celém světě, kteří se shromažďují na podporu Ukrajiny: Vidíme vás! Sledujeme a vážíme si vaší podpory.

Ukrajina chce mír. Ale bude bránit své hranice. Hájit svou identitu. Nikdy se nevzdá.

Ve městech, kde přetrvává ostřelování, kde se lidé ocitají pod troskami a nemohou se několik dní dostat ze sklepů, potřebujeme bezpečné koridory pro humanitární pomoc a evakuaci civilistů do bezpečí. Potřebujeme ty, kteří jsou u moci, aby uzavřeli naše nebe!

Zavřete nebe a válku na zemi zvládneme sami.

Apeluji na vás, milá média: ukažte, co se zde děje, a ukažte pravdu. V informační válce vedené Ruskou federací je klíčový každý důkaz.

A tímto dopisem svědčím a říkám světu: válka na Ukrajině není válkou „někde tam venku“. Toto je válka v Evropě, blízko hranic EU. Ukrajina se brání před armádou, která může zítra agresivně vstoupit do vašich měst pod záminkou záchrany civilistů.

Minulý týden by to mně a mým lidem připadalo přehnané, ale je to realita, ve které dnes žijeme. A nevíme, jak dlouho to bude trvat. Pokud nezastavíme Putina, který vyhrožuje zahájením jaderné války, nebude na světě pro nikoho z nás bezpečné místo.

Vyhrajeme. Díky naší jednotě. Jednota směrem k lásce k Ukrajině. Sláva Ukrajině!