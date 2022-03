Proč jsou benzín a nafta tak drahé? Kam až cena může vyrůst? A co s tím může udělat stát? Odpovídáme na klíčové otázky

Ruská ropa do Česka stále proudí, benzin a nafta přesto skokově zdražují. Opozice i část vlády proto mluví o snížení daní na pohonné hmoty. Deník N vypočítává, jak moc by takové daňové úlevy snížily příjmy státu a jaké by byly jejich další důsledky.