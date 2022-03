Vladimir Putin může Rusko informačně úplně odříznout od světa, myslí si komentátor Českého rozhlasu Plus, rusista Libor Dvořák. Pokud bude vládce Kremlu v drakonickém přitvrzování represí pokračovat, budou podle něj všichni, kdo zcela nepodléhají propagandě, volit odchod ze země.

Rusko není Severní Korea. Lidé, kteří vědí, co se děje, ale odejdou, říká rusista

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Může Putin udělat z Ruska úplný informační ostrov?

Nechá si ruská střední třída líbit izolaci bez možnosti kupovat západní zboží, jezdit na Západ apod.?

Je ruská nespokojenost s postupem proti Ukrajině skutečně tak omezená, jak se zdá z velikosti protestů proti válce?

V tuto chvíli je Rusko prakticky úplně izolované, objevují se přirovnání k Severní Koreji. Byla tamní společnost na něco takového připravená?

Zhruba třicet procent lidí, kteří jsou oponenty prezidenta Putina, přirozeně s něčím takovým počítalo. Pokud jde o zbylou sedmdesátiprocentní většinu, mám obavy, že je jí to jedno. Protože to jsou lidé zmanipulovaní televizní propagandou a už je to v podstatě podobné jako v dobách Brežněva.

Rusko podle mě není úplně Severní Korea, protože je tam