Devátý ročník sci-fi festivalu Future Gate hledá stopy mimozemšťanů na Zemi

Soutěžní filmy jsou skutečně originální, nevšední a nejen fanoušci animace si přijdou na své. Do hlavní festivalové soutěže dramaturgové letos vybrali z přihlášených filmů pět nejzajímavějších, které překvapí svou pestrostí a uměleckou originalitou. Festival zahájí film Tiong Bahru Social Club režiséra Tana Beeho Thiama, který promítání osobně uvede. Tento singapurský snímek o samotě, stáří a síle moderních technologií diváky uhrane nadčasovým poselstvím, ale i výtvarným zpracováním v duchu poetiky filmů Wese Andersona. Držitel Oscara a legenda trikové scény Phil Tippett (Hvězdné války, Jurský park, RoboCop) loni dokončil svůj třicetiletý režijní počin Šílený Bůh. Film zavede fanoušky klasické animace do temně fantaskního světa na pokraji apokalypsy. Dalším snímkem je japonský Junk Head z pera režiséra Takahideho Horiho, který rovněž na svém filmu pracoval neuvěřitelných sedm let. Je natočen metodou animace stop motion, skládá se ze 140 000 záběrů a byl oceněn na mnoha zahraničních festivalech. Afrofuturistický muzikál s kyberpunkovou výpravou a magickou atmosférou Neptune Frost kritizuje kapitalismus i rasismus a řeší aktuální queer témata na pozadí velké lásky dvou mladých lidí. Tento snímek je společným režijním počinem Anisiy Uzeymanové a herce a zpěváka Saula Williamse. Soutěžní kolekci doplní velkolepý ruský snímek Sputnik režiséra Jegora Abramenka: Mladá vědkyně kývne na účast v tajném vládním projektu. To ale netuší, že součástí její práce bude pozorovat mimozemského parazita, který každou noc opouští tělo hostitele.

„Letošní festival se věnuje tématu mimozemského života. Jde o divácky atraktivní téma, které filmaři zpracovávají po desetiletí. Jsme svědky dobývání vesmíru, což nutí lidstvo klást si otázky, zda a v jaké formě existuje ve vesmíru mimozemský život a jak by takové případné setkání s inteligentní formou života dopadlo. Téma zarezonuje nejen ve vybraných filmech, ale i v doprovodném programu, který se uskuteční formou různých přednášek, workshopů a uměleckých instalací,“ představuje aktuální ročník festivalu pořadatel Filip Schauer

Ozvěny Future Gate se budou konat v Šumperku, Košicích a Plzni. Program a vstupenky na celý festival jsou dostupné na futuregate.cz.