Green Deal je důležitější než kdy předtím, zaznělo na konferenci Dekarbonizace automobilové dopravy

Stojíme na prahu rozhodnutí o budoucnosti české automobilové dopravy. Poptávka po elektromobilitě globálně skokově narůstá, podobně jako rozvoj technologií pro výrobu a využití baterií. Ty by se mohly v budoucnu stát produkty s přidanou hodnotou, které nastartují naši ekonomiku a vrátí Česko do čelných pozic v investičním prostředí. Podle zástupců Evropského parlamentu, státní správy, automobilového průmyslu a nezávislých expertů na elektromobilitu je nyní pro Českou republiku důležité opustit skepsi ze změn a začít se vzdělávat a připravovat na dekarbonizaci automobilové dopravy. Ať už kvůli vlivům na životní prostředí, ale zejména pro budoucí konkurenceschopnost odvětví. Uvedli to v debatě konference Dekarbonizace automobilové dopravy, kterou pořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM v úterý 1. března.

Podle expertů je pozitivní vliv elektromobility na snižování emisí z dopravy neoddiskutovatelný. Problémem pro spotřebitele však může být vyšší pořizovací cena elektromobilů, nedostatečná dobíjecí infrastruktura, nebo skepse vůči nové technologii. Podle výzkumného pracovníka Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Michala Hrubého, je právě nyní skvělá příležitost strategicky komunikovat elektromobilitu díky nadcházejícímu českému předsednictví v Radě EU.

Odborníci dále zmínili současnou ruskou invazi na Ukrajinu a uvedli, že význam Green Dealu je nyní důležitější než kdy předtím, kvůli strategicko-bezpečnostnímu pohledu na energetickou nezávislost. K té podle Zdeňka Petzla z AutoSAP mohou přispět právě i elektromobily.

Jaroslav Zajíček, velvyslanec na Stálém zastoupení v Bruselu, věří, že elektromobily budou do roku 2030 běžnou součástí českého vozového parku. Zdůraznil však potřebu pro komplexní a systematickou podporu na národní úrovni. „Z mého pohledu je vlak elektromobility rozjetý a my můžeme nejenom naskočit, ale i ovlivňovat rychlost,“ doplnil.

Nutnost co nejdříve nastavit vhodné podmínky pro přirozený růst podílu elektromobilů ve vozovém parku ČR zdůraznila i nezávislá konzultantka Jana Plaňanská. Poukázala také na to, že Česká republika nemusí vymýšlet nic nového, stačí se inspirovat úspěšnými opatřeními ze zahraničí. Europoslanec Luděk Niedermayer pak upozornil i na to, že podle většiny analýz se pořizovací ceny automobilů se spalovacími motory a elektromobilů mají do roku 2026 srovnat.

Odpověď na problém vysoké pořizovací ceny vidí Michal Kadera ze Škoda Auto v podpoře zrychlení daňových odpisů při nákupu do firemních flotil. Rychleji tak u nás vznikne trh s ojetými elektromobily, což přispěje k jejich širší dostupnosti i pro domácnosti.

Odborníci také otevřeli problematiku otevřených dodavatelských řetězců, kvůli nimž nejsme soběstační a vyrábíme produkty bez přidané hodnoty. Podle Radka Špicara, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy, bychom se měli snažit dostat do popředí evropské výroby baterií, zejména díky zužitkování zásob lithia a investicím do gigafactory. Mohli bychom tak na našem území prakticky vyrábět elektromobily od začátku výrobního procesu až do konce.

Celou debatu je možné si pustit na Facebookové stránce Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, který konferenci Dekarbonizace automobilové dopravy pořádal.