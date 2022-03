Může Putin padnout? A jak to celé skončí? Odpovídá trojice odborníků na Rusko

Na dotazy Deníku N odpovídali:

Michael Romancov, politický geograf, vyučuje na Katedře politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na Metropolitní univerzitě Praha

politický geograf, vyučuje na Katedře politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na Metropolitní univerzitě Praha Karel Svoboda, rusista a politolog, působí na Katedře ruských a východoevropských studií FSV UK



rusista a politolog, působí na Katedře ruských a východoevropských studií FSV UK Pavel Havlíček, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky

1) Jak aktuálně vypadá situace v Rusku?

Michael Romancov: Zdá se, že všichni v Rusku jsou strašně zaskočeni tím, co se děje. Situace je srovnatelná s tím, co jsme mohli vidět, když Kreml odvysílal před zahájením útoku na Ukrajinu video z jednání Rady bezpečnosti Ruské federace. Třicet nejmocnějších lidí v zemi bylo naprosto vykolejených z toho, co jim Putin řekl. Také si v přímém přenosu vynutil jejich vyjádření naprosté loajality a podpory.

Všechny kanály, které zůstávají otevřené od lidí, kteří jsou v Rusku na vysokých školách, v byznysu, ve státní správě, komunikují v zásadě jediné: