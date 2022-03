Zátopek byl v Českém lvu první, zatímco nejlepší dokument loňského roku myslí na věci poslední

Zátopek měl nejlepší předpoklady letošnímu ročníku dominovat. Byl nepřehlédnutelný. Výpravný příběh z doby, kterou ještě mnozí pamatují, velkolepá story, kterou nejde – jako v případě Okupace – odehrát v jednom interiéru. Jestliže je tolik investováno do zachycení širokého proudu celospolečenského dění a do akcí s mnoha statisty, nota bene do příběhu, který má schopnost podpořit povědomí národní hrdosti, musí film sbírat ocenění snad už jen za snahu. Zátopek je ale mnohem víc než mechanickým převedením sportovního úspěchu na plátno. Přesvědčivost mu dodali oba představitelé hlavních rolí, Václav Neužil a Martha Issová. Neužil se až mimořádným způsobem „vtělil“ do slavného běžce v rovině fyzické (od vysportované postavy po shodný účes i grimasy) i hlasové, tam šel ovšem až na hranu parodie, když se snažil napodobovat i specifickou dikci, jakou skutečný Emil Zátopek hovořil.

Scénář se chytře zaměřil na sportovní duo, byť větší díl pozornosti nese (stejně jako v reálném světě) jeho mužská polovina. Divák tak má možnost vybrat si jednoho z obou hrdinů za „svého“. Jedni dají přednost sportovnímu výkonu, kterému několikrát tleskal celý svět. Pro druhé může být zase důležitější