Zelenskyj zůstává v Kyjevě. Američané ale raději připravují podmínky pro exilovou vládu

Představa, že by prezident Volodymyr Zelenskyj opustil Ukrajinu, je pro většinu lidí v zemi či mimo ni zatím jen těžko přijatelná. Mezinárodní společenství se už ale na tuto možnost začalo připravovat. Pokud totiž nastane potřeba evakuovat Zelenského a vládu ze země, bude nutné jednat rychle.

Zatím jsou plány USA a spojenců neveřejné, protože jejich hlasité projednávání by mohlo oslabovat morálku Ukrajinců a povzbudit útočící Rusy. Právě efektivní odboj obyčejných lidí a odhodlanost početně slabší, ale mnohem motivovanější ukrajinské armády je jedním z hlavních důvodů, proč Rusové dosud Ukrajinu navzdory vlastním očekáváním neovládli.

„Ukrajinci mají plány, o kterých nebudu hovořit, jak zajistit pokračování vlády, ať to dopadne jakkoliv. A to je vše, co k tomu můžu říct,“ uvedl ministr zahraničí USA Antony Blinken ve vysílání stanice CBS.

Změnu v uvažování americké a evropské diplomacie přinesl moment, kdy Rusové